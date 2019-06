Lo mismo que este tweet de hace un mes salvo la parte de la revisión con el Doctor. Más que nada porque la tengo mañana. Abrazo a tod@s https://t.co/or8ObuBkjP — Iker Casillas (@IkerCasillas) 13 de junho de 2019

"Haverá um dia em que terei de me retirar. Deixem-me anunciar essa notícia quando chegar o momento. Por agora, tudo tranquilo. Ontem tive consulta com o Dr. Filipe Macedo e tudo muito bem. Isso sim é que é uma grande notícia, que queria partilhar com todos", escreveu o internacional espanhol a 17 de maio.





"É o mesmo que disse neste tweet há um mês com exceção da parte da consulta com o doutor. Até porque a terei amanhã. Um abraço a todos", escreveu o guarda-redes.



Segundo o Jornal de Notícias, o empresário do espanhol disse que este ainda não tomou uma decisão sobre o fim da sua carreira.





Agora, Casillas reagiu no Twitter sobre os rumores do final da sua carreira e escreveu que quando chegar esse momento, ele próprio irá fazer o anúncio.Esta quinta-feira, relembrou estas palavras: