Jogador teve de realizar um cateterismo de urgência e vai ficar fora dos relvados até ao final da época. Guarda-redes está fora de perigo de vida.

Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, sofreu um enfarte do miocárdio e foi internado de urgência na CUF do Porto. O jogador não corre perigo de vida.



O FC Porto já confirmou à TVI24 o internamento do guarda-redes do clube, garantindo que o jogador não corre perigo de vida.

Casillas deu entrada no Hospital da CUF, no Porto, após o enfarte do miocárdio, encontrando-se estável.

O jogador, de 37 anos, veste a camisola do Futebol Clube do Porto desde a época 2015/2016

Em Atualização