Ia falar com Deus e fiquei à porta. A culpa? Foi do trânsito

O seleccionador argentino com Aguero. O avançado, que vivia com a filha de Maradona, queixava-se de jogar pouco

São 19h07 quando entro no centro de imprensa do estádio Soccer City, em Joanesburgo, e oiço: o bilhete de Mr. Carlos Torres, de Portugal, vai para Mr. Jimenez, de Espanha. A funcionária da FIFA, rodeada de jornalistas, tem vários envelopes na mão e vai dizendo os nomes, como num leilão: segue-se um coreano, que ela pronuncia de forma muito estranha, num bilhete que vai para um brasileiro. Os jornalistas têm de reservar os bilhetes para os jogos através da Internet e levantá-los até 1h30 antes das partidas. Se não o fizerem, são entregues aos que ficam na lista de espera. É isso que está a acontecer, quando falta pouco mais de uma hora para o Argentina-México, dos oitavos de final do Mundial 2010, na África do Sul.Eu até tinha saído às 17h do hotel, a 12 km do estádio, mas o trânsito estava infernal e o motorista (um moçambicano de nome Eusébio, que tinha sido recomendado pelo empresário português para quem ele trabalhava) teve de me deixar a 2 km da entrada. Refira-se ainda a confusão que foi chegar ao centro de imprensa: há cercas e vedações por todo o lado, que nos obrigam a andar em ziguezague à volta do estádio. "Não, aqui é uma entrada para o público normal", diz um segurança. "Não, aqui é uma entrada VIP", diz outro. Ao fim de seis tentativas, lá consegui entrar.Cheguei sete minutos depois da hora-limite e fiz o choradinho à funcionária dos bilhetes: "Tenho mesmo de ir ao jogo e de ir falar com os jogadores no final, já estão duas páginas destinadas à Argentina, não posso falhar". Ela disse-me que tinha muita pena, mas já não havia nada a fazer, o meu bilhete tinha voado para as mãos de um espanhol. Mais um choradinho a outra funcionária, já quase a implorar de joelhos: "Posso ver o jogo num ecrã, mas dê-me uma senha de acesso à zona mista" (onde os jogadores, à saída do balneário, falam com os jornalistas). Nada feito, não vou ter sorte.De repente, um senhor engravatado, de cabelo grisalho, com uma credencial da FIFA, vem ver o que se passa. Explico-lhe a situação, desculpo-me com o trânsito – afinal só cheguei cinco minutos depois da hora-limite. Ele repreende-me: "Vocês já sabem que este estádio é complicado, têm de vir com muita antecedência. Bom, tenho aqui dois bilhetes, vou dar-lhe um". Tira-os do bolso e ri-se: "É o seu dia de sorte". Ok, e passes para a conferência de imprensa de Maradona e para a zona de entrevistas rápidas com os jogadores? "Ei, não abuse da sua sorte". Que desilusão. Ainda não era desta que ia estar frente a frente com o deus Maradona.Tive de me contentar em vê-lo cá de cima, da bancada, a beijar Tevez e Mascherano antes do jogo começar, ou a protestar, de pé, todas as decisões do árbitro (a Argentina ganhou ao México tranquilamente por 3-1, mas depois foi arrasada pela Alemanha, por 4-0). Quando me queixei ao jornalista brasileiro do Globo, que tinha ficado ao meu lado na bancada, ele propôs-me: "Você não quer ir amanhã comigo ao centro de treinos da Argentina? Preciso de fazer uma matéria sobre eles".E lá fomos para o centro de alto rendimento de Pretória. Só havia um treino ligeiro e não havia acesso ao espaço interior: os portões estavam fechados e forrados com lona, mas às vezes viam-se alguns jogadores a passar no relvado. E até deu para ver Maradona, barbudo, lá ao longe, meio tapado por uma coluna.Havia alguns jornalistas (sobretudo argentinos, mas também brasileiros e até japoneses e coreanos), que contaram alguns pormenores. Os jogadores argentinos eram dos poucos a ter as famílias na África do Sul, Maradona dava-lhes folga ao fim da tarde no dia a seguir ao jogo e depois no dia seguinte, para estarem com as mulheres e os filhos. E até tinham direito a um churrasco de carnes argentinas, com picanha, uma vez por semana. "O Aguero é que não anda satisfeito", contou um deles. Então? "Parece que as coisas não estão muito bem entre eles. Ainda só jogou 90 minutos e queixa-se que o Maradona, que é sogro dele, nem o deixa jantar com a mulher".

Mais pormenores: Maradona tem mais fama que Messi e Tevez, e até dá mais autógrafos que eles. E nos treinos até os ensina a marcar livres. Um jornalista conta: "Na semana passada, num treino, Aguero estava a marcar livres e não acertava com a baliza. Maradona irritou-se e foi lá explicar como é que se faz. E em seis tentativas, apenas falhou uma".

Maradona a dar show num treino na África do Sul. O astro até explicava como marcar livres

Estávamos nós nesta conversa quando aparece um sul-africano, já com uns 60 anos. Traz vestida uma camisola da Argentina com o nome de Maradona, e com ele vem um homem (mais tarde percebi que era o seu filho) vestido com uma camisola do Manchester United com o nome de Beckham. Na mão, surpresa, há uma camisola do Brasil. Os jornalistas argentinos abordam-no e ele mostra o nome nas costas da canarinha: Pelé. Ui!, que grande provocação a Maradona!? Ele explica-se: "O meu pai era doido pelo Pelé, que viu jogar quando trabalhou em Nova Iorque. Eu sou doido pelo Maradona. São os melhores jogadores de todos os tempos e achamos que não estando cá o Pelé, o Maradona pode assinar as duas camisolas".

Um jornalista argentino, meio em tom de brincadeira, dá-lhe um conselho que provoca gargalhada geral: "Amigo, não faça isso nunca, mas nunca, é que Maradona não pode ver Pelé nem pintado. Maradona pode ser um Deus, mas se lhe pede um autógrafo com essa camisola, ele fica pior que um Diabo e de certeza que a queima só com o olhar".