Despenhou-se junto ao estádio do Leicester o helicóptero que pertence ao dono do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha.



De acordo com as autoridades, citadas pela imprensa britânica, a polícia está "a lidar com um incidente junto ao King Power stadium". "Os serviços de emergência foram accionados", lê-se ainda.



Segundo a Sky Sports, que cita testemunhas do acidente, e a BBC, o helicóptero caiu num parque de estacionamento contíguo ao King Power Stadium e incendiou-se, pouco tempo depois de levantar voo, após um jogo do campeonato inglês de futebol com o West Ham, em Leicester.



O milionário Vichai Srivaddhanaprabha costuma deslocar-se de helicóptero para assistir aos jogos do clube inglês, que comprou em Agosto de 2010. Contudo, ainda não se sabe quem seguia no helicóptero.



