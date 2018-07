Notícias vindos do Reino Unido abalam as celebrações em Itália. De terras de Sua Majestade vêm indicações de que o Manchester United de José Mourinho demonstrou interesse em contratar Cristiano Ronaldo, o avançado que está de saída do Real Madrid e que parece quase certo na Juventus.





O clube de Turim já terão estabelecido um acordo com o craque português, mas o presidente do Madrid, Florentino Perez, pode regatear o preço acordado. E é aí que entra o Manchester United, em busca de um velho conhecido.Antes de se mudar para o Real Madrid, Cristiano Ronaldo esteve seis temporadas no Manchester United, onde se tornou um dos maiores nomes do futebol mundial. Esta sexta-feira, o jornal britânico The Sun, informou que os Red Devils querem trazer de volta Ronaldo e devem apresentar uma proposta pelo jogador.O agente de Cristiano Ronaldo é Jorge Mendes, agente também do treinador do Manchester, José Mourinho. Os dois estiveram ainda juntos no Real Madrid. No entanto, o jogador terá já dado a sua palavra de que iria jogar para a Juventus e até ao momento, há indícios de que o negócio está bem encaminhado e pelo menos o clube italiano está já a beneficiar destes episódios.As acções sobem do clube subiram todos os dias desta semana. Na sessão de ontem os títulos subiram mais de 11%, no dia em que em que as notícias deram como fechado o acordo, apontando para sábado a apresentação do jogador português.

Os valores envolvidos no negócio parecem não assustar os investidores. Em causa estará o pagamento de 100 milhões de euros ao Real Madrid e 30 milhões de euros por época a Cristiano Ronaldo, jogador do Real Madrid há nove anos, numa operação que estará a ser patrocinada pela Fiat, que tal como a Juventus é detida pela família Agnelli.

A reunião entre Jorge Mendes, Florentino Pérez e ainda José Ángel Sánchez, dirigente do Real Madrid, na madrugada de quinta-feira, 5 de Julho, deixou claro aquilo que já se fala há vários dias: a saída de Cristiano Ronaldo do clube é inevitável e o seu futuro vai, quase de certeza, passar pela Juventus. Segundo o jornal Marca, no encontro - que não será o último - ficaram definidas as bases do adeus do melhor do Mundo ao Santiago Bernabéu. A imprensa italiana dá conta que a apresentação do capitão da Selecção Nacional poderá acontecer já este sábado.