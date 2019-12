Guerras políticas, goleadas e murros; a história da rivalidade Barcelona e Real Madrid

O Barcelona-Real Madrid da Liga espanhola deveria ter-se jogado a 26 de outubro, mas foi adiado para esta quarta-feira, 18 de dezembro, devido à tensão social e política que à época se vivia (e ainda vive) na Catalunha, uma vez que o Supremo Tribunal espanhol condenou, a 14 de Outubro, os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da região a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão.Essa sentença motivou protestos independentistas, que começaram no próprio dia do anúncio do Supremo e se repetiram ao longo de vários dias em Barcelona e em outras cidades da região autónoma, levando a cerca de 200 detenções. Perante isto, a Liga Espanhola chegou a admitir a inversão do jogo, transferindo-o para o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, mas os regulamentos da Federação Espanhola não o permitem, e os clubes também não se mostraram agradados com a ideia, propondo em conjunto a data de 18 de Dezembro.Agora, quando faltam poucos dias para o Barça-Real, teme-se que continuem por reunir as necessárias condições de segurança e que o Clássico seja de novo adiado. Afinal, há indicação de que os independentistas vão aproveitar o jogo para organizar grandes manifestações, muitas delas devendo acontecer nos arredores do estádio do Barcelona. O grupo Tsunami Democrático marcou um super protesto para dia 18, e segundo os organizadores, mais de 18 mil pessoas já confirmaram presença, podendo bloquear as estradas de acesso ao Camp Nou.Ao mesmo tempo, segundo revelou o jornal El Mundo, poderá haver membros do Tsunami Democrátic a protestarem no interior do estádio, suspeitando-se que há já vários com bilhetes para o jogo. O Barcelona não se importa que haja tarjas, cartazes ou algo do género a apelar ao independentismo, mas tem medo que possa haver uma invasão de campo ou algo parecido, que pode custar sanções ao clube.A imprensa espanhola já deu conta de que alguns jogadores do Real Madrid acreditam que o clássico não pode ser jogado. Uma convicção que foi reforçada por especialistas em segurança, que apontam para a dificuldade em proteger os jogadores madridistas na sua viagem, mesmo que escoltada, de autocarro até ao estádio.

Já o Barcelona não revela grandes preocupações. O presidente Josep Maria Bartomeu defende que é impossível controlar essas manifestações. "Não estou preocupado. Acho que fazer um protesto de maneira pacífica e serena é compatível com uma partida de futebol. Não vejo nenhum problema. O controlo do estádio, dentro do estádio, é do clube. Mas os adeptos são livres para exibirem o que quiserem. Portanto, não há restrições. Desde que não insultem, os adeptos podem mostrar qualquer simbolismo de maneira cívica e pacífica".

Antes do jogo (se houver) da próxima quarta-feira, dia 18, recorde alguns casos polémicos entre os dois clubes, tendo por base um artigo publicado na revista SÁBADO de 30 de novembro de 2010.O Real Madrid foi fundado por dois irmãos de Barcelona nas traseiras de um pronto-a-vestir para senhora chamado El Capricho. Em 1902, Juan e Carlos Padrós alugavam por 150 pesetas anuais um campo de terra batida, junto à praça de touros, em Madrid, onde ao fim do dia iam jogar futebol. Guardavam as balizas na taberna La Taurina, ali perto, e foi sem grandes requintes que o primeiro encontro com o Barcelona aconteceu a 13 de Maio desse ano.O Rei Afonso XIII estava entre a assistência e foi dispensado de pagar os 10 cêntimos do bilhete. O Barcelona ganhou 3-1, com golos de Steinber e Joan Gamper – o fundador do clube catalão, que marcou mais de 100 golos em 48 jogos pelo Barcelona, iria suicidar-se com um tiro de pistola em 1930, depois de ter sido convidado a partir para o exílio pelo ditador Francisco Franco. Artur Johnson, que era jogador e treinador do Real Madrid, e que se casou durante a noite para poder jogar no dia seguinte, marcou o golo da equipa madrilena.Em 1906, o Barcelona convidou o Madrid Foot-Ball Club (como era chamado na altura) para ir à Catalunha. O Real perdeu (5-2) e o jantar de confraternização acabou com murros e insultos entre jogadores e dirigentes. Mas só em 1953, durante o caso Di Stefano, é que o ódio entre os clubes atingiria o auge.O Barcelona pagou 4 milhões de pesetas ao River Plate e conseguiu os direitos sobre o futebolista. Mas quando Alfredo di Stefano chegou a Espanha, Santiago Bernabéu, presidente do Real Madrid, tratou de o seduzir. O Real ofereceu, para ficar com o jogador, 1,5 milhões de pesetas ao Millonarios de Bogotá, na Colômbia - clube para o qual o jogador argentino fora após ter rescindido com o River Plate e no qual ganhava um salário superior ao do Presidente da República colombiano.A FIFA resolveu o diferendo: Di Stefano jogaria duas temporadas, alternadamente, em cada um dos clubes. O futebolista ainda fez três jogos pelo Barcelona, mas os catalães acabaram por rejeitar o acordo e Di Stefano mudou-se em definitivo para Madrid. Era a segunda vez que o Real roubava jogadores ao Barcelona. Em 1946, o treinador Jacinto Quincoces soube que dirigentes do clube catalão estavam a caminho das ilhas Canárias, de barco, para contratar Luis Molowny. O técnico apanhou um avião, chegou lá mais cedo do que os rivais e contratou o jogador à traição.Na primeira época ao serviço do Real Madrid, Di Stefano ajudou o clube a ganhar o campeonato, pondo fim a um intervalo de 21 anos. Entre 1934 e 1953, o domínio do futebol espanhol esteve repartido entre os Atléticos de Bilbau e de Madrid. O Barcelona, que até ganhou cinco campeonatos durante esse período, chegou a andar pelo fundo da tabela e correu risco de descer de divisão. A explicação para os maus resultados foi a Guerra Civil e o destacamento de muitos futebolistas como soldados para as frentes de combate. Em 1943, o Real terminou em 10.º lugar e na época anterior o Barcelona teve o seu pior resultado. Ficou em 12.º lugar, num campeonato com 14 equipas (desciam os dois últimos).O Barcelona ganhou a 1ª edição da Liga espanhola, em 1929. A estrela era Josep Samitier, considerado o melhor da Europa. Em 1932 mudou-se para o Real Madrid, depois de os dirigentes catalães o terem dispensado porque já tinha 34 anos. Afinal, eram 30, e em Madrid foi campeão. Voltou a Barcelona, onde esteve até 1936, quando fugiu para França devido à Guerra Civil. Em 1944, já como treinador, regressou a Barcelona e foi campeão.Um ano antes, na meia-final da Taça, o Barcelona bateu o Real Madrid por 3-0. A imprensa escreveu que os assobios que se ouviam no estádio catalão não eram dirigidos ao Real Madrid, mas ao regime. Antes do início do jogo da segunda volta, a polícia franquista visitou o balneário do Barcelona e fez ameaças e intimidações aos jogadores. Responsabilizou o plantel pelo comportamento dos adeptos, relembrou a alguns que só jogavam "graças à generosidade do regime, que lhes tinha perdoado a falta de patriotismo", e deixou subentendido que deviam deixar o Real ganhar a Taça. As ameaças resultaram: o Barcelona fez uma má exibição e perdeu 11-1, naquele que ainda hoje é o resultado mais desnivelado entre os dois clubes.O Barcelona tornou-se um símbolo de contestação ao regime franquista, que banira o catalão. O estádio Camp Nou era o único lugar onde se podia falar a língua livremente sem sofrer represálias da polícia. Quando Franco morreu, em Novembro de 1975, o secretário do clube, Jaume Rossell, e o presidente, Joan Granadoes, terão andado a brincar às escondidas pelo estádio com o busto do general.Nos anos 60 continuou a haver muita rivalidade. A 11 de Julho de 1968, na final da Taça Generalíssimo, encontraram-se no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. Com os catalães a ganhar por 1-0, graças a um autogolo, o árbitro, Rigo, que se dizia ser pró-Barcelona, não marcou penálti numa queda de um avançado do Real na área e os adeptos madridistas reagiram com fúria, lançando centenas de garrafas para o relvado. Os jogadores do Barcelona conseguiram fugir e escapar sem ferimentos. O episódio ficou conhecido como A Final das Garrafas. Em 1970, no Camp Nou, os adeptos do Barcelona invadiram o campo e tentaram agredir o árbitro Emílio Guruceta, depois de este ter assinalado um penálti a favor do Real. A equipa foi eliminada da Taça do Rei.Vinte anos depois, em 1992 e 1993, os finais de época foram dramáticos para o Real. A equipa chegou à última jornada em primeiro e das duas vezes teve de defrontar o Tenerife, treinado por Jorge Valdano - que, como jogador, ganhou dois campeonatos e duas Taças UEFA pelo Real. Nas duas situações o Tenerife ganhou e acabou por entregar o campeonato ao Barcelona. A maldição terminou em 1994, com Valdano a ganhar o título na sua estreia como técnico do Real Madrid.Em 2000, Luís Figo, ídolo em Barcelona, mudou-se para Madrid e foi alvo de uma das mais hostis recepções da história do futebol. Antes dele, também Samitier, Schuster ou Laudrup tinham trocado o Barcelona pelo rival - Mourinho, que esteve com Bobby Robson na equipa técnica do Barcelona, em 1997, é outro exemplo de treinadores ou jogadores que já estiveram nos dois clubes. Mas nenhum foi tão odiado como Figo. Nas quatro vezes que voltou a Camp Nou, entre 2000 e 2004 (perdeu dois jogos, empatou um e ganhou, 2-1, o último, com Carlos Queiroz), foi sempre protegido por guarda-costas.Em Barcelona, em 2000, os jornais estamparam nas capas notas com a cara de Figo e inscrições de "traidor" e "pesetero". Durante o jogo foi assobiado e insultado, além de ser recebido com isqueiros, garrafas de whisky e moedas. Em 2002, a cena repetiu-se, mas então atiraram a Figo, quando ia marcar um canto, uma cabeça de porco. O português saiu do campo cabisbaixo e o brasileiro Roberto Carlos reconheceu mais tarde: "Pensava que morria nesse dia."(com Mariana Pinheiro)