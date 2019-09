A carregar o vídeo ...

Miguel Pinho, empresário de Bruno Fernandes , emitiu um comunicado a condenar a "divulgação ilícita" de áudios do capitão do Sporting , que circulam na internet, em que o internacional português, numa "conversa de amigos", deixou algumas críticas aos colegas de equipa, depois do jogo com o Famalicão.De acordo com o agente, a conversa está "truncada e descontextualizada", dizendo que esta divulgação é uma "velhacaria e patifaria". "Expressões proferidas numa conversa de amigos têm que ser entendidas no contexto do enorme descontentamento pelo momento vivido pelo Sporting Clube de Portugal e no desenrolar de uma conversa em que reage ao que é dito pelo seu interlocutor", lembra Miguel Pinho.À margem destes áudios, Bruno Fernandes recorreu esta sexta-feira ao Instagram para deixar uma mensagem aos adeptos do Sporting na sequência do desaire com o Rio Ave. O capitão leonino falou no "momento complicado" vivido entre os verde e brancos e deixou duras palavras.1. Na sequência da divulgação de mensagens privadas, alegadamente de Bruno Fernandes para um amigo, o Bruno Fernandes apenas deseja lamentar a divulgação ilícita de conversas privadas, ainda por cima de forma truncada e descontextualizada, que não tem qualquer outro intuito que não seja denegrir a sua imagem pública e provocar danos a si próprio e ao Sporting Clube de Portugal.2. O Bruno Fernandes quer deixar claro que não autorizou nunca a divulgação da sua voz obtida em qualquer tipo de conversa privada.3. O Bruno Fernandes quer também expressar a sua firme convicção de que, por mais que tentem, os seus detratores não conseguirão quebrar o espírito de grupo e a união do plantel do Sporting Clube de Portugal, uma vez que todos os jogadores do Sporting Clube de Portugal, sem exceção, sabem que o Bruno Fernandes é um homem e colega solidário, que tem por todos os Colegas consideração e amizade, não se deixando estes iludir pela velhacaria e patifaria da divulgação de expressões proferidas numa conversa de amigos que têm que ser entendidas no contexto do enorme descontentamento pelo momento vivido pelo Sporting Clube de Portugal e no desenrolar de uma conversa em que reage ao que é dito pelo seu interlocutor.4. Desiludam-se aqueles que, armados em virgens púdicas, acham que os jogadores do Sporting Clube de Portugal não conhecem o seu capitão e não sabem distinguir a expressão da dor, do desânimo, da raiva de perder e do empenho em fazer sempre melhor, de qualquer outra motivação.5. A única coisa que verdadeiramente interessa ao Bruno Fernandes neste lamentável episódio é deixar claro a todos os jogadores do Sporting o seu apreço por eles e fazer votos para que este execrável ataque não perturbe o espirito de grupo que é absolutamente essencial para que o Sporting Clube de Portugal ultrapasse o momento difícil em que se encontra.