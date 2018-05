O Governo repudiou os actos "criminosos" ocorridos esta terça-feira em Alcochete, garantindo que está a trabalhar para que a final da Taça de Portugal, domingo, se realize em segurança. O Governo reagiu, através da secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto , às agressões aos jogadores e equipa técnica do Sporting, esta terça-feira. Segundo a CMTV, já foram detidos 21 elementos alegamente ligados à claque do Sporting Juventude Leonina.

"Primeiro, uma palavra de repúdio veemente para com actos de violência, vandalismo e criminosos [desta tarde]. Depois, uma palavra de solidariedade para jogadores e técnicos agredidos", disse o secretário de Estado João Paulo Rebelo, na conferência de imprensa. "Portugal tem orgulho no seu futebol. E temos responsabilidade acrescida porque somos campeões europeus de futebol", sublinhou o responsável.

Aos jornalistas, garantiu que o Governo está, "juntamente com a FPF a criar todas as condições para que domingo [na final da Taça de Portugal] se viva a festa do futebol". Uma medida sublinhada por Isabel Oneto: "Estamos a tomar todas as medidas para que a final da Taça decorra com toda a tranquilidade e segurança".

A governante revelou que, caso se confirme que existem adeptos de claques entre os identificados pelas agressões, podem ser aplicadas "medidas de coacção para impedir que se voltem a repetir estes actos". "Não há nada que indicie que o jogo da final não possa decorrer dentro de toda a normalidade", reforçou ainda.

Durante a tarde, cerca de meia centena de indivíduos, de cara tapada, invadiram a Academia de Alcochete e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic, assim como o treinador Jorge Jesus.A equipa principal do Sporting cumpria o primeiro treino da semana, depois da derrota no terreno do Marítimo (2-1), que relegou a equipa para o terceiro lugar da I Liga, iniciando a preparação para a final da Taça de Portugal, no domingo, frente ao Desportivo das Aves.Após o encontro no Funchal, adeptos que acompanharam a equipa à Madeira manifestaram o seu desagrado junto do treinador e da equipa, chegando a registar-se tentativas de agressão a jogadores no aeroporto e insultos e protestos à chegada da comitiva a Lisboa e ao Estádio José Alvalade.Na sequência destes acontecimentos, na segunda-feira, a SAD reuniu com a equipa técnica, os jogadores e os médicos, após as quais o presidente do clube, Bruno de Carvalho, negou que alguém tivesse sido suspenso no clube, contrariando as notícias que davam conta da suspensão e de um processo disciplinar a Jorge Jesus.