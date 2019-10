Os Golden State Warriors, vice-campeões da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), sofreram hoje a segunda derrota em igual número de jogos no arranque da nova época, ao baquearem por 120-92 no pavilhão dos Oklahoma City Thunder.Os Warriors, que estiveram presentes nas cinco últimas finais da competição e venceram três, em 2015, 2017 e 2018, sofreram a segunda pesada derrota no arranque da fase regular da NBA, depois de terem sido batidos na estreia no seu novo pavilhão pelos Los Angeles Clippers, por 141-122.O alemão Dennis Schroder, autor de 22 pontos, foi um dos principais responsáveis pelo sucesso da equipa de Oklahoma, que chegou a deter uma vantagem de 42 pontos no início do último período (112-70), apesar de ter sido Stephen Curry, 'estrela' dos Warriors, o melhor marcador do encontro, com 23.