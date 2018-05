A GNR de Alcochete já está na Academia do Sporting, onde esta terça-feira vários jogadores e o treinador, Jorge Jesus, foram agredidos por um grupo de adeptos. Segundo fonte do Comando Nacional, "foi mobilizado um dispositivo para o local que está a proceder às averiguações necessárias e a identificar possíveis suspeitos que ainda se encontram nas proximidades".Pelo menos 20 elementos afectos à Juve Leo terão sido identificados. A TVI avançou que já terão sido detidos pelo menos 5 suspeitos e que estão no posto da GNR de Alcochete. Já a SIC avança quatro detidos. A polícia conseguiu identificá-los através das roupas, que coincidiam com a dos indivíduos que invadiram a Academia do Sporting. Os suspeitos estariam perto da zona do Freeport de Alcochete.Adeptos de cara tapada invadiram, esta terça-feira, a Academia de Alcochete onde se encontravam a equipa técnica e os jogadores leoninos para um treino.Na sequência das agressões decorridas no balneário da Academia de Alcochete, o avançado Bas Dost abriu a cabeça em dois sitíos, tendo sido suturado. As agressões estenderam-se a outros atletas, treinadores e dirigentes do Sporting.Também Jorge Jesus, Battaglia, Mário Monteiro, Manuel Fernandes, Raul José e dois fisioterapeutas foram brutalmente espancados pelos cerca de trinta homens armados, com facas, cintos e ferros, que invadiram a destruíram parcialmente as instalações a Academia de Alcochete. Destruíram equipamentos.Cerca de 50 adeptos de cara tapada invadiram, esta terça-feira, a Academia de Alcochete onde se encontravam a equipa técnica e os jogadores leoninos para um treino.