A ginasta portuguesa Filipa Martins, do Acro Clube da Maia, garantiu hoje um lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, nos Mundiais de ginástica artística, que decorrem em Estugarda, na Alemanha.Filipa Martins, de 23 anos, já esteve presente nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, no Brasil, onde obteve a melhor classificação de sempre de uma portuguesa na ginástica artística, ao terminar o concurso completo na 37.ª posição."Foram três anos difíceis, em que tive de recuperar de algumas lesões, tive obstáculos e mudanças. Espero nos próximos Jogos ser melhor do que fui no Rio", disse a atleta lusa, citada no Facebook da Federação de Ginástica de Portugal.A ginasta do Acro Clube da Maia alcançou o apuramento com 49.698 pontos, um resultado que na sua opinião "podia ter sido bastante melhor", sendo que deu "tudo aquilo que podia", sabendo que os restantes resultados já não dependiam de si.A ginasta do Acro Clube da Maia, alcançou o 20.º lugar das vagas disponíveis para o apuramento olímpico.