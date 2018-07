Gelson Martins é jogador do Atlético de Madrid. O anúncio oficial foi feito na manhã desta quarta-feira e o internacional português assina um contrato de cinco anos, até 2023.









O jogador, que tinha rescindido com o Sporting unilateralmente invocando justa causa face aos acontecimentos na Academia no passado dia 15 de Maio, estava na capital espanhola desde o início da semana à espera de uma solução para o futuro.

De acordo com o jornal AS desta quarta-feira, os colchoneros terão feito chegar a Alvalade uma proposta para chegar a acordo com o Sporting para a oficialização da transferência mas, no comunicado da transferência, o ex-jogador dos "leões" é referido como "jogador livre". O clube madrileno descreve ainda Gelson como um "extremo-direito veloz" com "boa técnica de drible".







(Notícia actualizada às 11h57 após correção do Atlético de Madrid sobre a duração do contrato de Gelson Martins)