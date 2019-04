Segundo o boletim médico divulgado pelo Benfica, Gabriel contraiu uma entorse no joelho esquerdo com lesão no ligamento lateral interno, uma lesão que provocará uma paragem de dois meses, pelo que o médio não irá jogar mais nesta temporada.

O jogador brasileiro lesionou na primeira parte do dérbi entre o Benfica e o Sporting (que os leões ganharam uma bola a zero), na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, e foi por substituído por Gedson.