Futebolista agredido violentamente na noite de Lisboa

André Leão, futebolista que até ao ano passado representava o CAC Pontinha, foi brutalmente agredido na noite de quarta-feira após sair da discoteca Docks, em Lisboa, encontrado-se no Hospital São Francisco Xavier em coma induzido após ter sido submetido a uma operação, confirmou, ao Record , fonte do CAC Pontinha.O episódio de agressão é contado no Facebook pelos amigos de André Leão (que também partilharam imagens do jogador hospitalizado), acusando um antigo concorrente de um reality show de estar envolvido.