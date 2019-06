A queda aconteceu quando Froome fazia o reconhecimento do percurso do contrarrelógio da quarta etapa, um percurso de 26,1 quilómetros a oeste da cidade de Roanne, situada na região centro-este de França.



Froome ocupava o oitavo lugar da classificação, a 24 segundos do líder, o belga Dylan Teuns.



Vencedor da Volta a França em 2013, 2015, 2016 e 2017, o britânico ganhou o Dauphiné em três ocasiões.

O britânico Chris Froome, quatro vezes vencedor da Volta a França em bicicleta, foi hoje transportado para o hospital devido a uma queda sofrida antes da quarta etapa do Critério do Dauphiné, anunciou a sua equipa, a INEOS.Froome, de 34 anos, foi obrigado a abandonar a corrida francesa, e a sua participação no Tour, que começa no dia 06 de julho, em Bruxelas, pode estar em risco, uma vez que, segundo o jornal L'Équipe, sofreu uma fratura na anca.