Sportinguistas quebraram recorde para escolher o 43.º presidente do Sporting Clube de Portugal.

Frederico Varandas é o novo presidente do Sporting, avança a CMTV. Arrecadou 42,32% dos votos, como revelam os resultados oficiais. João Benedito conseguiu mais votantes: 43,46%, mas porque a cada sócio podem corresponder vários votos, dependendo da antiguidade, não venceu as eleições.



Rogério Alves é o novo presidente da Mesa da Assembleia Geral. O juiz conselheiro Joaquim Baltazar Pinto assumirá a liderança do Conselho Fiscal e Disciplinar. Durante a campanha, o médico anunciou a integração na estrutura directiva do clube dos antigos futebolistas Hugo Viana e Beto.



Depois da vitória, Frederico Varandas disse à Sporting TV, visivelmente emocionado, que "é um momento histórico". "Eu e a minha equipa temos noção do que temos pela frente e queremos pôr o Sporting a vencer", disse o novo líder leonino. "É provavelmente o desafio mais importante da minha vida. É um momento histórico", concluiu.



Momentos depois, subiu ao palanque montado na Praça Centenário para dar o seu discurso de vitória, onde prometeu "passar das palavras aos actos" e "unir o Sporting": "podemos discordar de quem está ao nosso lado no estádio. Mas quando a bola entrar, vamos gritamos todos bem alto que é golo do Sporting Clube de Portugal."



As eleições de hoje para os órgãos sociais do Sporting registaram a maior afluência de sempre num acto eleitoral do clube, com 22.510 votantes, anunciou o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Jaime Marta Soares.



Em conferência de imprensa, após o encerramento das urnas, Jaime Marta Soares deu conta da presença de 19.159 sócios votantes, aos quais se somam os 3.351 validados pelos que o fizeram por correspondência.



Estes números representam 44,1% dos 51.009 associados com direito a voto.



As anteriores eleições com maior afluência ocorreram em 2017, na reeleição de Bruno de Carvalho, quando votaram 18.661 sócios.



João Benedito (lista A), José Maria Ricciardi (B), Frederico Varandas (D), Rui Jorge Rego (E), José Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (G) eram os seis candidatos à sucessão de Bruno de Carvalho. A tomada de posse de Varandas acontece na segunda-feira, às 19 horas.