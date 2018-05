O português Frederico Morais qualificou-se hoje para a terceira ronda do Oi Rio Pro, quarta etapa do circuito mundial de surf, ao vencer o norte-americano Patrick Gudauskas na repescagem.Frederico Morais, 14.º do ranking mundial, fez 9,04 pontos (5,27 e 3,77) no oitavo heat da segunda ronda, batendo Gudauskas, 12.º, que não foi além de 6.73 (1,23 e 5,50), e avançou para a terceira ronda.Nas três primeiras provas do circuito de 2018, todas disputadas na Austrália, Frederico Morais chegou aos quartos de final em Bells Beach, foi 13.º lugar na Gold Coast e 25.º em Margaret River, antes da interrupção do campeonato, que vai ser concluído em Uluwatu, em Bali, na Indonésia, em Junho.