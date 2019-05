Vogel, que terá assinado um contrato de três anos, vai ter como ajunto o ex-jogador Jason Kidd, que já treinou os Brooklyn Nets e os Milwaukee Bucks.



O novo técnico dos Lakers, de 45 anos, estava no desemprego desde abril de 2018, quando foi dispensado pelos Magic, após duas temporadas.



Antes, pelos Pacers, que conduziu de 2011 a 2016, Vogel chegou duas vezes à final da Conferência Este dos 'play-offs' da NBA, em 2013 e 2014.



Em 2018/19, e apesar de terem contratado LeBron James, os Lakers ficaram apenas no 10.º lugar da Conferência Oeste, com 37 vitórias e 45 derrotas.



Antes de Vogel, o conjunto de Los Angeles terá tentado, sem sucesso, contratar Monty Williams, que preferiu os Phoenix Suns, e Tyronn Lue, ex-técnico de LeBron nos Cleveland Cavaliers, com o qual houve um diferendo com a duração do contrato.

Frank Vogel, ex-treinador dos Indiana Pacers e dos Orlando Magic, vai orientar os Los Angeles Lakers, a segunda equipa mais titulada da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), a partir de 2019/2020, segundo a imprensa norte-americana.De acordo com o canal de televisão ESPN, o Los Angeles Times e a Associated Press, Vogel é o substituto de Luke Walton, despedido no final da presente temporada, depois de não ter conseguido levar os Lakers e LeBron James aos 'play-offs'.