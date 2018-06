Uma das favoritas ao título, a França venceu a Austrália por 2 a 1, neste sábado, na abertura do grupo C do Mundial 2018. Na partida, houve um momento polémico: uma grande penalidade assinalada este sábado a favor da França foi a primeira situação revertida pelo videoárbitro no Mundial2018, na partida frente à Austrália, da primeira jornada do Grupo C

Em Kazan, na Rússia, aos 64 minutos, o francês Griezmann surgiu isolado e caiu num lance com o australiano Risdon, com o árbitro a não assinalar nada no momento.

Instantes depois, o uruguaio Andres Cunha parou o encontro para ir visionar as imagens, acabando por decidir assinalar a grande penalidade.

Griezmann acabaria por converter a grande penalidade aos 58 minutos, marcando, na altura, o primeiro golo da partida.

Além de França e Austrália, o Grupo C tem também Peru e Dinamarca.