A França continua a sonhar com a repetição da conquista do título de campeão do Mundo, em 1998. Os bleus alcançaram, esta sexta-feira, um lugar na final de domingo, ao vencerem a Bélgica.O golo dos franceses foi marcado, aos 15 minutos, através de Umtiti.A França disputará no domingo a sua terceira final em campeonatos do mundo, depois de ter vencido a competição em casa, em 1998 frente ao Brasil, e ter perdido a final de 2006 diante da Itália, numa edição disputada na Alemanha.Os vencedores deste jogo vão defrontar os vencedores da partida entre Croácia e Inglaterra, que se disputa esta quarta-feira.