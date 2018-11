Football Leaks: Presidente da FIFA protegeu Manchester City e PSG

O Football Leaks, através do jornal alemão Der Spiegel, divulgou esta sexta-feira novos documentos sobre o gigante alemão Bayern Munique, no qual é relevada a tentativa de 'abandono' da UEFA por parte da formação liderada por Karl-Heinz Rummenigge.

Em 2016, os bávaros aconselharam-se juridicamente sobre a possibilidade de impedir a convocatória dos seus jogadores para a seleção alemã, assim como as responsabilidades legais da federação nacional germânica e associações internacionais de responsabilizar o clube pelo abandono das suas competições.



Micheal Gerlinger, diretor jurídico do Bayern Munique, manteve reuniões com a Cleary Gottlieb, empresa de advogados sediada em Nova Iorque mas com escritórios espalhados pela Europa, em 2016, no qual foram debatidas as consequências legais desta retirada dos alemães da UEFA, que mantinham reuniões com seis outros emblemas do topo do Velho Continente para lançar a futura Super League.



A UEFA, face ao rumo dos acontecimentos, só conseguiu evitar o cenário de rutura com promessas de maior distribuição de dinheiro nas competições europeias e mais poder para os clubes dissidentes, a ter início em 2018/19.

O fair play financeiro permite investimento externo mas estabelece um valor máximo: 15 milhões de euros. A 2 de maio de 2015, o PSG, controlado por fundos qataris, viu celebrado um acordo com a CFCB no qual os seus contratos de patrocínio com a Qatar Tourism Authority valeriam 100 milhões de euros por ano. No entanto, especialistas independentes avisaram o painel de que o valor real seria bem abaixo do celebrado. No que toca ao Manchester City, com fundos dos Emirados, o CFCB terá autorizado o clube a registar na contabilidade cerca de três vezes mais rendimento do que o valor real - cerca de 26 milhões de euros por ano. Estes 'arranjos' permitiram aos dois clubes soltar-se do escrutínio da UEFA. Os parisienses viram 'desaparecer' um deficit de 218 milhões de euros, correspondente às duas épocas anteriores, e foram multados em 20 M€.No entanto, o acordo com o Manchester City estava mais difícil de ser selado. Do lado inglês, as ameaças de processos judiciais contra a UEFA eram constantes, do lado do organismo europeu a vontade de encontrar uma base de entendimento que 'servisse' os dois oponentes, que foi encontrada a 16 de Maio de 2015, com a mesma penalização: 20 milhões de euros. Gianni Infantino é presidente da FIFA desde Fevereiro de 2016.