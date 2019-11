Flamengo de Jesus já aterrou no Rio de Janeiro

Jorge Jesus e a equipa do Flamengo já aterraram no Rio de Janeiro após terem arrancado, na noite deste sábado, a vitória ao River Plate, em Lima, Peru.



Os adeptos esperam em êxtase os heróis brasileiros no centro do Rio. "Para Abel, o antigo técnico, perder era normal, para o mister vencer é vencer", disse um fã à CMTV.









A equipa do Flamengo, liderada por Jorge Jesus e campeã da Taça Libertadores da América, vai desfilar pela avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, após chegar ao Brasil, divulgou a imprensa brasileira.

Os jogadores e a equipa técnica irão de autocarro para a igreja da Candelária, no centro do Rio, onde começará o desfile dos campeões. O percurso será em veículo aberto da igreja até o monumento Zumbi dos Palmares, pela avenida Presidente Vargas.



Os 90 minutos do jogo que deu ao técnico português o primeiro troféu internacional foram sofridos. Apenas nos últimos minutos, com dois golos de Gabigol, se adivinhou a vitória histórica.