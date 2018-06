A FIFA já veio desmentir que o árbitro do Portugal-Marrocos (1-0) tenha pedido a camisola a Cristiano Ronaldo como foi insinuado por vários jogadores, nomeadamente por Nordin Amrabat."Perante algumas notícias que diziam que pediu a camisola ao capitão de Portugal ao intervalo, o árbitro desmente categoricamente que isso tenha ocorrido", esclareceu a FIFA.Não foi só sobre Cristiano Ronaldo que Nordin Amrabat lançou insinuações. Já poucos jornalistas restavam na zona mista quando um momento inusitado aconteceu. Amrabat estava a passar e deixou críticas a Mark Geiger, afirmando que o árbitro norte-americano teve uma conversa ‘estranha’ com Pepe antes do início da partida. "O árbitro falou com o Pepe antes do jogo para lhe pedir a camisola. Árbitro muito mau, muito mau", atirou o médio, de 31 anos, que esta temporada esteve cedido pelo Watford ao Leganés.Refira-se que outros companheiros de Amrabat que foram passando pela zona mista confirmaram que o médio, de origem holandesa, lhes havia contado essa mesma versão da história no balneário, mas desconhecem se esta é mesmo verdadeira ou não.