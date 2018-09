O presidente da Assembleia da República portuguesa, Ferro Rodrigues, assumido sócio e adepto do Sporting, disse hoje esperar que tenha acabado "a fase dos bons e maus sportinguistas"."Quero deixar uma palavra de esperança numa grande mobilização, que se continue a verificar ao longo do dia e que se batam todos os recordes. Mais importante, que todos os candidatos que tiveram a coragem de se apresentar, possam apoiar o que for eleito para que a fase dos bons e maus sportinguistas acabe e possa haver coesão e unidade no clube", afirmou nas imediações do Estádio José Alvalade, ainda na fila para votar para eleger o novo presidente do Sporting.Ferro Rodrigues quis também endereçar uma "palavra de gratidão" aos que, "num momento muito difícil, tiveram a coragem de assumir a responsabilidade no clube e na SAD nos últimos meses".Apesar da esperança, o responsável político frisou que o momento é ainda de "preocupação" porque "é necessário inventariar claramente a verdadeira situação, e isso vai durar alguns meses, e daí tirar consequências a curto e médio prazo"."Acredito que pode haver união porque as pessoas têm bom senso, são todos sportinguistas que querem o bem do Sporting acima de qualquer outra coisa", disse.Ferro Rodrigues não quis ainda comentar a possível impugnação das eleições por parte do ex-presidente 'leonino' Bruno de Carvalho: "Não comento nada que tenha a ver com figuras do passado".Sobre a situação financeira do Sporting, notou que "tem que se saber exactamente qual é a situação"."Há uma auditoria forense que está em curso e que vai divulgar os seus resultados. O Sporting tem a capacidade, o número de simpatizantes, três milhões, o número de sócios, pessoas espalhadas por todo o país e por tudo o mundo, capazes de responder por mais difícil que a situação seja", disse.João Benedito (lista A), José Maria Ricciardi (B), Frederico Varandas (D), Rui Jorge Rego (E), José Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (G) são os seis pretendentes que se mantiveram até ao fim na corrida, após a desistência de Pedro Madeira Rodrigues (C), derrotado por Bruno de Carvalho em 2017, que se tornou apoiante de Ricciardi.