Fernando Santos comentou rapidamente o jogo que levou à saída de Portugal do Mundial de 2018 ainda no relvado. O seleccionador nacional afirma que o fim da competição para a selecção "não é justo". "Portugal fez o suficente para ter outro resultado, mas há jogos onde isso não acontece. Às vezes, as exibições não são tão conseguidas e acontece isto", justificou.





"Entrámos bem no jogo, criámos condições para fazer golo mas não o fizemos e o Uruguai a primeira vez que lá foi fez golo. Faltou-nos presença na área, tivemos muita largura, tentámos chegar lá", afirmou."Disse aos jogadores que fizéssemos o golo, dávamos a volta ao jogo, mas no lance seguinte eles marcaram. É assim", relatou.O seleccionador ainda comentou o espírito no balneário: "Estamos tristes e quando estamos tristes, chora-se. Disse-lhes que fizemos uma segunda parte muito, muito boa... (...) Cumprimos o objectivo mínimo e queríamos chegar mais longe, até à final. Acreditámos nisso. Obrigados a todos os portugueses e por tudo o que fizeram por nós."

Portugal foi hoje eliminado do Mundial 2018 com a derrota por 2 a 1 contra o Uruguai.