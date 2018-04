Fernando Santos ligou a Danilo para lhe transmitir apoio

O seleccionador nacional, Fernando Santos, ligou esta quarta-feira a Danilo mal soube da lesão do médio portista, tendo transmitido apoio e incentivo neste momento complicado da sua carreira.Danilo lesionou-se com gravidade no tendão de Aquiles do pé esquerdo e será operado esta quinta-feira, conforme informou o FC Porto, enfrentando uma longa paragem que o deixa fora do Mundial de Futebol de 2018, que se irá realizar na Rússia.Danilo foi campeão europeu por Portugal no Europeu de 2016, na França.