O canoísta português venceu a final da distância no campeonato da Europa de 2018, realizado em Belgrado.





O canoísta português Fernando Pimenta sagrou-se este sábado tricampeão europeu em K1 1.000 metros, ao vencer a final da distância no campeonato da Europa de 2018, a decorrer em Belgrado, na Sérvia.



O atleta do Benfica cumpriu a prova, que liderou do princípio ao fim, em 3.29,200 minutos, batendo o húngaro Balint Kopasz, segundo, a 280 milésimos de segundo, e o alemão Max Rendschmidt, terceiro, a 2,320 segundos.



Fernando Pimenta já tinha conquistado o título na mesma prova em 2016 (Moscovo) e 2017 (Plovdiv) e o bronze em 2011 e 2015. Em Europeus, soma mais quatro medalhas individuais, em K1 5.000, uma de ouro (2016), duas de prata (2013 e 2017) e uma de bronze (2014).



No total, em Europeus, o canoísta de Ponte de Lima conta mais quatro medalhas em K4 1.000 metros e uma em K2 500, para um total de 14 'metais' -- quatro de ouro, quatro e prata e cinco de bronze.



O mais galardoado português de sempre na canoagem ganhou ainda uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos, em K2 1.000 metros, com Emanuel Silva, em Londres 2012, e cinco em Mundiais, uma delas de ouro, em K1 5.000 (2017).



Em Belgrado, Pimenta, que ainda soma duas medalhas de prata nos Jogos Europeus, em 2015, pode aumentar o seu currículo, pois ainda compete domingo na final de K1 500 metros.