FC Porto vence Portimonense e iguala Benfica

O FC Porto igualou hoje o Benfica no segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol e reaproximou-se do líder Famalicão, ao vencer por 3-2 no estádio do Portimonense, em jogo da quinta jornada da prova.

Um golo de Marcano aos 90+8 minutos ‘salvou’ o vice-campeão nacional, que esbanjou uma vantagem de dois golos, materializada por Alex Telles (25 minutos, de grande penalidade, antes de ser expulso, aos 90+2) e Zé Luís (45), mas permitiu que os algarvios igualassem no espaço de três minutos, com tentos de Dener (74) e Koki Anzai (77).

O FC Porto passou a totalizar 12 pontos, os mesmos do Benfica, que no sábado venceu por 2-0 na receção ao Gil Vicente, ambos a um ponto de distância do Famalicão, enquanto o Portimonense, que ainda não venceu em casa, é 14.º classificado, com quatro pontos.