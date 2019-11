FC Porto vence o Young Boys em jogo para a Liga Europa

Dois golos de Aboubakar permitiram hoje ao FC Porto virar o resultado e vencer 2-1 em casa do Young Boys, resultado que deixa os 'dragões' em boa posição para seguir em frente na Liga Europa de futebol.

A equipa suíça ainda esteve na frente, quando Fassnacht inaugurou o marcador, aos seis minutos, mas o camaronês Aboubakar, no espaço de quatro minutos, entre os 75 e os 79, virou o resultado e assegurou os três pontos para a equipa lusa.

Concluída a quinta jornada do grupo G da competição, o FC Porto subiu ao segundo lugar com sete pontos, os mesmos que o Young Boys, terceiro, mas estes estão com desvantagem no confronto direto, enquanto os escoceses do Rangers, que hoje empataram 2-2 em casa do Feyenoord, lideram com oito pontos, e os holandeses são quartos com cinco.

Na próxima jornada, os 'dragões' recebem o Feyenoord, num jogo em que a vitória lhes dá seguramente o apuramento para os 16 avos de final, enquanto qualquer outro resultado já implica o outro jogo, entre Rangers e Young Boys.