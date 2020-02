O FC Porto venceu este sábado o Benfica por 3-2, em jogo da 20. ª jornada da Liga, realizado no Estádio do Dragão.Num jogo que podia hipotecar, teoricamente, as hipóteses dos "dragões" no campeonato, foi o conjunto de Sérgio Conceição a começar melhor. Aos 10 minutos, Sérgio Oliveira respondeu da melhor forma a um cruzamento de Otávio e colocou o conjunto portista na frente.A resposta dos "encarnados" chegaria oito minutos depois, por Carlos Vínicius, que restabeleceu a igualdade.O FC Porto, porém, confirmou a superioridade na partida com a conversão de uma grande penalidade por Alex Telles, aos 38 minutos, num lance que foi revisto pelo VAR após mão na grande área por Ferro. Seis minutos depois, o FC Porto dilatou a vantagem, com a ajuda de um auto-golo de Rúben Dias.O Benfica apareceu revigorado no começo da segunda parte e bastaram cinco minutos para as "águias" reduzirem para 3-2. Carlos Vinícus foi o autor do segundo golo das águias, após assistência de Rafa Silva.Com a vitória, o FC Porto reduz assim a desvantagem que tinha para o líder Benfica de sete para quatro pontos.