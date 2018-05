"Esta festa já devia ter sido há uns anos. Estávamos ansiosos por ela. Preferíamos festejar amanhã, mas não podíamos esperar. Este campeonato valeu por cinco."





Os adeptos do FC Porto, que esta madrugada se concentraram aos milhares na avenida dos Aliados, no Porto, consideraram que teria mais sabor ter festejado a conquista do título nacional de futebol no estádio do Dragão.



Ainda assim, logo que terminou o jogo entre Sporting e Benfica, com um 0-0 que permitiu aos 'dragões' festejarem antecipadamente a conquista do 28.º título de campeão português, os portistas acorreram à 'sala de visitas' da cidade Invicta, para darem azo à alegria, 'pintando-a' de tons azuis e brancos.



"Esta festa já devia ter sido há uns anos. Estávamos ansiosos por ela. Preferíamos festejar amanhã [hoje, domingo, no jogo frente ao Feirense], mas não podíamos esperar. Este campeonato valeu por cinco. Fomos justos campeões", disse à agência Lusa João Loureiro, trajado a rigor com camisola e bandeira em punho.



No momento dos festejos, este adepto não poupou elogios à equipa, mas, sobretudo, ao treinador Sérgio Conceição e ao presidente do clube, Pinto da Costa, considerando-os os "grandes obreiros do título".



"Foi uma conquista contra tudo e contra todos. É uma festa merecida, não só para o Sérgio Conceição, mas também para o Pinto da Costa", completou.



Num autêntico São João antecipado na cidade do Porto, em noite também marcada pela saída dos estudantes à rua devido à Queima das Fitas que decorre esta semana, os adeptos portistas não deixaram de vincar a dificuldade da conquista deste campeonato.



"Só quem é portista, quem é do Norte e quem luta contra tudo e contra todos sabe o que é festejar um campeonato e vibrar com esta multidão", partilhou Tiago Pinto, considerando que "o título voltou a quem a merece".



Segundo este adepto, "o sabor do título saboreia-se ao longo das 34 jornadas".



"É uma sensação fantástica, mas a vitória na Luz os 90 minutos é, sem dúvida, o melhor. Amanhã [domingo], para a semana [última jornada], continuamos a festejar", acrescentou Tiago Pinto.



Isabel Borges levou o filho a conhecer a festa nos Aliados, pois as memórias do último título de campeão nacional, há quatro anos, já estavam um pouco esbatidas.



"Festejar é o que interessa. Tinha esperança que fosse hoje. Voltámos ao título e é algo que já esperávamos há muito tempo", disse esta adepta, enquanto que o filho reproduzia os cânticos da multidão.



Antes, junto ao hotel onde o FC Porto está em estágio para o jogo de hoje frente ao Feirense, os adeptos também fizeram a festa e tiveram oportunidade de ver, cumprimentar e tirar fotografias junto dos jogadores.



João Lino admitiu à agência Lusa que preferia festejar o título de campeão a jogar, pela "envolvência do estádio e dos adeptos", mas, "fosse no relvado ou no sofá, o importante era ser campeão".



"Nesta época queríamos ser campeões, da forma que fosse, para acabar a hegemonia do Benfica. Interessava era ganhar e conseguimos", afirmou o adepto portista, enquanto procurava o melhor ângulo para recolher imagens dos atletas 'azuis e brancos' que desceram dos quartos à entrada da unidade hoteleira situada em Vila Nova Gaia, Porto.



Também Lúcia Fonte procurava ver a equipa que se sagrou campeã nacional, confidenciando que "estava muito confiante" que tudo ficasse resolvido já esta noite.



"Merecemos sem dúvida. Estamos muito contentes. O Sérgio Conceição tem uma boa equipa e, apesar das críticas e de termos muita gente contra nós, conseguimos", apontou.



Os 'dragões', que hoje jogam em casa frente ao Feirense, têm quatro pontos de avanço sobre os dois rivais de Lisboa, que apenas podem somar mais três.