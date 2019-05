O responsável dos dragões deu até o exemplo de Inglaterra para vincar a sua indignação. "Vimos no passado fim-de-semana, por exemplo, na tão falada e elogiada Taça de Inglaterra mais de 90.000 bandeiras de ambos os lados, o Tottenham na meia-final da Champions fez o mesmo, mas parece que em Lisboa aos adeptos do porto não será permitido. Até quando esta descriminação? É desta forma que as entidades continuam a tratar os adeptos de futebol em Portugal", referiu ainda.O FC Porto vai contar com um forte apoio dos seus adeptos na final da Taça de Portugal, frente ao Sporting , no jogo que fecha a época de dragões e leões (sábado, 17h15).