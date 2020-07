Nunca digas Nunca é o título de um filme da saga 007. E pode ser também uma máxima do futebol. O que aconteceu na Liga portuguesa nas duas últimas épocas comprova-o. Em 2018/19, o FC Porto de Sérgio Conceição parecia lançado para a conquista do bicampeonato. À 15ª jornada, quando Rui Vitória foi despedido após a derrota (2-0) em Portimão, os portistas tinham sete pontos de avanço sobre os encarnados.Com a entrada de Bruno Lage, tudo iria mudar. Com o novo técnico, promovido da equipa B, o Benfica venceu 18 dos 19 jogos seguintes (só empatou com o Belenenses), desperdiçando apenas dois pontos. Os dragões, que começaram a esbanjar a vantagem ainda no final da primeira volta (empate em Alvalade), até nem perderam muitos pontos (apenas nove), mas foram suficientes para cair para o 2º lugar, a dois pontos dos lisboetas.Esta época, o Benfica também chegou a ter uma vantagem de sete pontos sobre o FC Porto, mas as duas derrotas consecutivas (no Dragão e na Luz frente ao Sp. Braga), já no início da segunda volta, iriam revelar-se o princípio do fim de Bruno Lage e do assalto encarnado ao título.A época 2019/20 começou com Benfica e FC Porto em planos opostos. Se as águias começaram em grande, ao golear o Sporting (5-0) na Supertaça, já nos dragões sucediam-se os problemas. Ainda antes das competições, logo na pré-época houve um incidente entre Sérgio Conceição e Danilo, um dos capitães. O médio e o treinador desentenderam-se e Danilo foi afastado do estágio, no Algarve, não tendo participado na partida com o Farense, o último jogo-treino dos portistas.Dentro de campo, iria acontecer o impensável: os dragões, depois de terem ido ganhar ao campo dos russos do Krasnodar por 1-0, perderam em casa por 3-2 e falharam o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, num rombo de mais de 40 milhões de euros.No campeonato, a estreia foi igualmente péssima, com a derrota (2-1) em Barcelos, diante do Gil Vicente, um clube que na época anterior tinha estado no 3º escalão e tinha sido promovido de forma administrativa, tendo formado uma equipa à pressaAssim, o FC Porto chegou ao embate com o Benfica, à 3ª jornada, muito pressionado. Uma derrota na Luz, diziam os comentadores, deixaria as águias com seis pontos de avanço e a questão do título estava praticamente arrumada, podendo os encarnados passear a seu bel-prazer rumo ao título. Mas os dragões venceram de forma inequívoca na Luz (2-0), vivendo aí o primeiro grande momento da época e mostrando que no futebol há uma certa tendência para exageros e facilitismos que muitas vezes não se cumprem.Depois desse desaire, o Benfica manteve-se imparável no campeonato, com o FC Porto a somar alguns desaires (como os empates no Marítimo e no Belenenses). O jogo em Alvalade, à 15ª jornada, voltou a ser decisivo para os dragões. Uma derrota deixaria-os a 7 pontos do Benfica e aí sim, o campeonato estaria mesmo entregue aos encarnados, que após a derrota no Dragão já contava 12 vitórias consecutivas.Embora sem ter sido melhor do que o Sporting, o FC Porto ganhou em Alvalade, a 5 de janeiro, por 2-1, e acabou com um jejum de 11 anos sem vencer no reduto dos leões. Um triunfo que lhe permitiu manter os mesmos quatro pontos de atraso para o Benfica. Na última jornada da primeira volta, a esperança acendeu-se nos corações dos portistas, que já faziam contas: vencendo em casa o Sp. Braga, e contando que o Benfica haveria de perder pontos em Alvalade, poderiam chegar ao fim dessa jornada a um ou dois pontos do Benfica.Sucede, lá está, que no futebol, as coisas nunca são lineares. E aconteceu tudo ao contrário para os portistas, que não só perderam em casa (2-1) com o Sp. Braga, numa partida em que falharam dois penáltis (um por Alex Telles e outro por Soares), como ainda viram, a seguir, o Benfica vencer em Alvalade (2-0), com um bis de Rafa, que entrou e só precisou de seis minutos para acabar com o nulo.Se a derrota com o Braga do estreante Rúben Amorim, que nem sequer tinha (e ainda continua sem ter) o nível suficiente num curso de treinador (IV Nível) para orientar uma equipa na I Liga, foi traumatizante para os dragões, dali a alguns dias a situação iria pintar-se com cores de drama. Os portistas perderam a final da Taça da Liga (o único troféu que continua a faltar no Museu do FC Porto) frente aos arsenalistas, por 1-0, com um golo nos descontos, e Sérgio Conceição explodiu, lançando uma autêntica bomba na conferência de imprensa: "É difícil trabalhar em determinadas condições. No primeiro ano sem reforços e sem dinheiro. No segundo com a falta da verdade desportiva. E este ano sem união dentro do clube. Fica difícil… Neste momento, o meu lugar está à disposição do presidente".É isto. Não se esqueçam: a 25 de janeiro, Sérgio Conceição apresentou a demissão do seu cargo de treinador do FC Porto. Menos de seis meses depois, é incensado pelos sócios e adeptos da nação portista ao conseguir mais um título de campeão, o 29º do FC Porto. Um belo exemplo de como o futebol é tão volátil e como os amores e ódios mudam tão ou mais depressa do que o vento.Nunca se soube que falta de união era essa de que Sérgio Conceição falou, mas muito se especulou, desde a claque a alguns jogadores do plantel; e também se chegou a apontar a existência de "um rato" na SAD do FC Porto, que poderia estar ali a minar a confiança ("rato" que tão pouco foi descoberto ou ganhou nome).À parte desta crise, após o duplo desaire com o Braga, o FC Porto venceu em casa o Gil Vicente por 2-1 (apesar de ter começado a perder) e foi a Setúbal golear tranquilamente por 4-0, em mais um passeio à beira Sado (onde não perde há 36 anos). Os portistas enfrentavam então o Benfica, no Dragão, num matchpoint de vida ou morte: era imperioso vencer para encurtar a distância de 7 para 4 pontos e voltar a ter (alguma) esperança.Num daqueles clássicos que normalmente pende para o lado de quem tem mais vontade de vencer (ao Benfica, o empate chegava e sobrava), os dragões venceram 3-2, num jogo que iria revelar-se decisivo para o desfecho deste campeonato. É que, logo a seguir a este desaire, a equipa de Bruno Lage somou nova derrota, agora frente ao Braga de Rúben Amorim (que se estava a tornar um caso sério), na Luz. E, num ápice, os seis pontos de vantagem passaram a apenas um. O Benfica nunca mais se encontraria e nem a paragem por causa da Covid-19 amenizou a onda de maus resultados – pelo contrário, ainda a agravou.Há quem defenda que este campeonato, mais do que ganho pelo FC Porto, foi perdido pelo Benfica. E, com efeito, os encarnados contribuíram muito para o sucesso dos rivais do Norte, uma vez que após esses dois desaires seguidos, nos 11 jogos seguintes, no campeonato, apenas venceram três, somando ainda cinco empates (quatro deles consecutivos) e duas derrotas (uma na Madeira e outra um impensável 3-4 caseiro com o Santa Clara, depois de ter dado a volta e estar a vencer por 3-2 aos 80 minutos). E isto numa altura em que o FC Porto também não mostrava sinais de muita confiança, uma vez que perdeu no primeiro jogo da retoma do campeonato (2-1 em Famalicão) e na saída seguinte empatou (0-0) nas Aves, o reduto do último classificado e já condenado à descida à II Liga.O FC Porto raramente apresentou um futebol pujante, e teve muitas vitórias tremeliques: como o 3-2 em Portimão nos descontos, depois de se ter deixado empatar a 2-2 na parte final; ou o golo salvador de Alex Telles aos 88 minutos, numa bomba de fora da área, novamente com o Portimonense; ou ainda os recentes triunfos (muito suados) sobre o Marítimo e nos terrenos de Paços de Ferreira e Tondela. Mas a verdade é que os portistas, em geral, apresentaram sempre um futebol muito prático e objectivo, aproveitando sobremaneira o laboratório das bolas paradas. E foram também muito sólidos defensivamente (basta ver que apenas sofreram 4 golos nos últimos nove jogos, ao passo que o Benfica encaixou 13, ficando com a baliza em branco apenas no nulo caseiro com o Tondela).Nos últimos 20 anos, foram muitos os jogadores que os adeptos do FC Porto veneraram, de Jardel a Jackson Martínez, de Deco a Falcao, de Hulk a Casillas. Mas, nas últimas épocas, os ídolos são cada vez mais escassos – pelo menos daqueles que carregam a equipa às costas quase sozinhos e se fartam de vender camisolas entre a torcida. Desde que chegou Sérgio Conceição, este tem sido um FC porto de operários e não de artistas.Entre os destaques, Marega fez uma época incrível na estreia de Sérgio Conceição, com 23 golos (o melhor número da sua carreira). Mas nesta tem estado abaixo das expectativas, com 13 remates certeiros, sendo 10 no campeonato. Aliás, estar aquém do esperado é o que se passa com todos os avançados do FC Porto, que recentemente estiveram cinco jogos consecutivos sem marcar um único golo. Durante muito tempo, Alex Telles foi o melhor marcador dos portistas na I Liga (actualmente tem os mesmos 10 golos de Marega, porque o maliano fez quatro golos nos últimos quatro jogos).O lateral-esquerdo brasileiro é, sem dúvida, uma das maiores figuras do FC Porto da época 2019/20, senão mesmo o mais preponderante. Pelos 10 golos e pelas nove assistências que leva no campeonato. Só Corona tem revelado estar à sua altura, sendo outro dos jogadores fundamentais deste FC Porto. Tem já o incrível número de 16 assistências na época, sendo 10 no campeonato. O mexicano tem sido um dos mais desequilibradores no ataque, quase sempre com boas exibições, e foi fundamental nas vitórias após a paragem, ao marcar, por exemplo, o único golo no triunfo sobre o Marítimo, revelando-se ainda determinante a assistir Marega frente a Boavista, Belenenses e Tondela. Além disso, Corona também mostrou a sua cara de jogador multifacetado, jogando muitas vezes a lateral, fosse no lado direito ou esquerdo.Se Corona e Alex Telles são os dois jogadores mais influentes deste FC Porto, depois há outros bastante importantes, embora com desempenhos mais irregulares. A começar por Marchesín, que no início da época deslumbrou com defesas impossíveis, teve depois uma fase mais apagada (que culminou com um erro capital na derrota diante do Famalicão, ao aliviar a bola para os pés de um adversário, que com a baliza à mercê fez um golo fácil). Mas o guardião argentino voltou a ser decisivo nesta parte final, com duas defesas milagrosas em Paços de Ferreira e Tondela, que valeram duas preciosas vitórias.Na defesa, Pepe, apesar dos 37 anos, nunca comprometeu, assim como Marcano (que tem também um excelente registo goleador, com seis tentos). E Mbemba, que esteve quase sempre na sombra, soube emergir na altura certa, aproveitando o azar de Marcano, que a 21 de maio sofreu uma lesão grave, acabando aí a época. Já o lateral Manafá, um dos mal-amados dos dragões, teve uma época intermitente.Época de altos e baixos tem sido também a vivida pela maioria dos médios azuis e brancos. Danilo, que teve aquele desaguisado com Conceição na pré-época, foi muitas vezes criticado pelos adeptos, em especial pela forma pouco empenhada como parecia apresentar-se nalguns jogos. No entanto, também iria ter o seu papel na história deste título, ao fazer o 1-0 em Tondela, um golo que desbloqueou um jogo até então muito complicado.Uribe, alvo da fúria dos adeptos após a polémica festa dos 30 anos da sua mulher, no início de Novembro (que durou até às tantas), na qual participaram Marchesín, Saravia e Luis Díaz, também ressurgiu na parte final do campeonato. E Sérgio Oliveira, apesar dos muitos apagões, também foi tendo algum protagonismo, por exemplo ao fazer o 2-1 na reviravolta caseira frente ao Gil Vicente, no jogo que se seguiu às polémicas declarações de Sérgio Conceição sobre a desunião no clube.O médio, de 28 anos, teve uma época de muitas lesões, e depois da entorse frente ao Krasnodar, no Dragão, no início, que o fez ficar quase três meses parado, fez uma rotura muscular no jogo com o Ac. Viseu (equipa B), a 2 de novembro, ficando mais dois meses KO. Iria regressar em boa forma após a paragem do campeonato, mas voltou a lesionar-se em Tondela, acabando a época – aquela que estava a ser a melhor de sempre nos dragões, com 32 jogos e cinco golos.Sérgio Oliveira, refira-se, teve sempre uma ligação intermitente com o FC Porto, o que explica que tenha apenas 100 jogos pelos dragões, apesar de se ter estreado pela equipa principal com apenas 17 anos, num jogo da Taça de Portugal. Aliás, Sérgio Oliveira foi seis vezes emprestado pelo FC Porto, a Beira-Mar, Mechelen, Penafiel, Paços de Ferreira, Nantes e PAOK.Ainda no meio-campo, Otávio tem sido outra figura em destaque, ao ponto de Sérgio Conceição o ter elogiado após a partida com o Tondela: "O Otávio é um jogador à antiga, percebe de futebol, é perspicaz na forma como interpreta cada momento. Além disso, tem a qualidade que vocês conhecem. Trabalha comigo, este já é o quarto ano, tendo também o ano do Vitória de Guimarães. Sem dúvida nenhuma, está muito mais maduro no seu jogo, mais constante. É um jogador importante da equipa. Conhece bem o espaço, é inteligente. Passe a expressão, é rato. [risos] Sem com isto querer referir alguma coisa do rato do passado, atenção. Não tem nada a ver com isso".No ataque, Soares viveu uma das maiores secas da carreira, ao ficar 12 jogos sem marcar (a maior tinham sido 13 partidas). Por isso, ao fazer o 1-0 frente ao Belenenses, festejou abanando os braços e a camisola, como se quisesse afastar uma maldição. Soares é o melhor marcador do FC Porto, com 17 golos em todas as competições, mas apenas oito no campeonato.Marega é já o avançado do FC Porto com mais golos na Liga (10, tal como o lateral Alex Telles), mas Zé Luís foi o que teve o melhor arranque: levava seis golos à sexta jornada (entretanto, apenas marcou mais um no campeonato e tem 10 no total da época). Uma queda que se explica, em parte por algumas lesões e jogos menos conseguidos, que o levaram a perder espaço nas opções de Sérgio Conceição, que entretanto também apostou esporadicamente em Aboubakar (outro eterno lesionado) e na esperança Fábio Silva. Zé Luís foi como que proscrito depois de falhar o penálti (marcado de forma muito denunciada) contra o Aves, num jogo em que parecia que o FC Porto, depois da grande recuperação, ia mesmo perder o campeonato para o Benfica. Parecia, mas a verdade é que foi mesmo campeão. Embora com um azul algo pálido, também conta e para a história fica o 29º título dos dragões.