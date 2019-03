Os "dragões" irão defrontar o Liverpool nos quartos da Liga dos Campeões, Benfica defronta o Eintracht Frankfurt na Liga Europa.

FC Porto e Benfica conheceram esta sexta-feira os seus adversários nos quartos-de-finais da Liga dos Campeões e Liga Europa, respetivamente. O sorteio, realizado em Nyon, na Suíça, ditou um reencontro entre FC Porto e Liverpool e um jogo entre Benfica e Eintracht Frankfurt.



Depois de terem eliminado a Roma na eliminatória anterior, os "dragões" terão agora pela frente o Liverpool, equipa pela qual foram eliminados na edição anterior da prova milionária.



Nos outros jogos sorteados, os holandeses do Ajax irão defrontar a Juventus de Cristiano Ronaldo, enquanto que o Tottenham foi sorteado com o Manchester City de Bernardo Silva. O último jogo dos quartos ditou um Barcelona-Manchester United.



Na fase seguinte, as meias-finais, o vencedor da eliminatória entre Liverpool e FC Porto terá pela frente o vencedor de Barcelona ou Manchester United, enquanto que o vencedor de Manchester City e Tottenham jogará frente ao semifinalista entre Ajax e Juventus.

O quadro dos quartos inclui seis antigos campeões, com apenas Manchester City, de Bernardo Silva, e Tottenham a não terem a Champions no palmarés.A primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões está marcada para os dias 9 e 10 de abril, enquanto que a segunda mão irá realizar-se na semana seguinte, nos dias 16 e 17 de abril.Na Liga Europa, o Benfica irá encontrar o Eintracht Frankfurt, com o Benfica a receber os alemães na primeira mão, a 11 de abril, e o jogo na Alemanha a realizar-se a 18 de abril. O vencedor da eliminatória defrontará o semifinalista entre Chelsea e Slávia de Praga.Nos outros jogos sorteados, Nápoles e Arsenal irão competir entre si por uma vaga na meia-final, que será disputada frente a um clube espanhol, nos quartos de final entre Valência e Villarreal.