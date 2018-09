No primeiro jogo da fase de grupos da Champions, os alemães marcaram primeiro por Embolo (64 minutos) e Octávio empatou, de grande penalidade, aos 75.

O FC Porto empatou o jogo frente ao Schalke 04, em partida da primeira jornada do grupo D da Liga dos Campeões, disputada esta terça-feira. Os alemães marcaram primeiro por Embolo (64 minutos) e Octávio empatou, de grande penalidade, aos 75'. Alex Telles podia ter colocado os "dragões" a vencer logo aos 13 minutos, mas falhou o penalti assinalado pelo árbitro.



Este jogo realizou-se na cidade onde os "dragões" venceram a prova pela última vez, em 2004, ao bater o Mónaco por 3-0 na final, treinados por José Mourinho e numa equipa com Deco, Costinha, Ricardo Carvalho ou Paulo Ferreira.



No grupo ainda pontificam Galatasaray e Lokomotiv de Moscovo. Na Turquia, a equipa de Quaresma venceu por 3-0.