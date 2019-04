Aos 41 minutos, através de Paulinho, o Sporting de Braga abriu o marcador e criou pressão sobre os "dragões" antes do intervalo. Na segunda parte, porém, foi o FC Porto a marcar e a restabelecer a calma dos adeptos portistas. Danilo Pereira, ao minuto 74, saltou mais alto na área bracarense e marcou o golo que confirmou a passagem do FC Porto ao Jamor.



O fim do jogo ficou ainda marcado pela expulsão de Felipe, aos 88 minutos, por acumulação de amarelos.



O conjunto orientado por Sérgio Conceição irá agora encontrar na final Sporting ou Benfica, que jogam esta quarta-feira a segunda mão desta meia-final no Estádio de Alvalade. Na primeira mão, realizada no Estádio da Luz, as "águias" venceram por 2-1.

O FC Porto empatou, este sábado, por 1-1 frente ao Sporting de Braga e carimbou o lugar na final da Taça de Portugal. Na primeira mão da eliminatória, realizada a 26 de fevereiro, os "dragões" haviam vencido por 3-0 no Estádio do Dragão e trouxeram uma vantagem confortável para a Pedreira.Num onze sem Marega, Soares, Pepe ou Casillas, o FC Porto viu-se surpreendido por um Sporting de Braga avassalador. Os bracarenses marcaram uma primeira vez, por Wilson Eduardo, mas o lance acabou invalidado pelo árbitro após consulta do VAR.