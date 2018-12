FC Porto viajará até à capital italiana na fase a eliminar da prova milionária. Primeira mão realiza-se a 12 de Fevereiro em terreno transalpino.

O FC Porto irá defrontar os italianos da Roma nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. No sorteio, realizado na manhã desta segunda-feira em Nyon, na Suíça, a equipa de Sérgio Conceição era cabeça de série.



Nos outros jogos sorteados da Liga dos Campeões, a Juventus de Cristiano Ronaldo irá defrontar o Atlético de Madrid de Gelson Martins, enquanto o Manchester United de José Mourinho terá o Paris Saint-Germain pela frente. O encontro mais esperado será certamente entre o Liverpool e o Bayern de Munique, com a outra equipa que avançou para a fase a eliminar no grupo do Benfica, Ajax, a jogar contra o Real Madrid.



Os parceiros da fase de grupos dos "dragões", o Schalke 04, irão defrontar os campeões ingleses, o Manchester City de Bernardo Silva. O sorteio ditou ainda um Tottenham-Dortmund e um Olympique de Lyon - Barcelona. Os FC Porto joga a primeira mão na capital italiana, a 12 de Fevereiro, e a segundo jogo será no Estádio do Dragão, a 5 de Março.