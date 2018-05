Zero, o número de reforços durante o Verão. Zero, o número de derrotas entre os seis jogos da pré-época. Pela primeira vez em anos e anos, o Porto começa o campeonato atrás de Benfica e Sporting. Seja qual for o ângulo (investimento, qualidade do plantel, experiência do treinador etc e tal), o Porto está no terceiro e último lugar. Destacado. Sérgio Conceição é o homem do leme e vai aproveitar todas as migalhas. Daí que regressem à base Aboubakar (Besiktas), Ricardo (Nice), Sérgio Oliveira (Nantes), Reyes (Espanyol) e Marega (Vitória SC).

Sim, deixámos o melhor para o fim. Por incrível que pareça, Marega é o homem do campeonato. O homem, não; o jogador. O homem é Sérgio Conceição, astuto tacticamente e frontal como poucos – sem deixar de ser, às vezes, demasiado atrevido. O treinador mete Casillas e Maxi na ordem, substitui-os por José Sá e Ricardo. Alguém repara em alguma diferença? Nada. Os mais experientes do plantel seguem o campeonato a par e passo desde o banco de suplentes. E é impossível ficar indiferente, porque a superioridade é incontestável. Falamos da primeira volta em que Sporting e Benfica escapam à derrota com o Porto por sorte (Marega à trave em Alvalade) e incompetência (aquele lance invalidado a Herrera no clássico do Dragão com o Benfica é um erro colossal). No confronto directo, o Porto é muito melhor e não sai do 0-0. Atenção, os dois jogos são terrivelmente enfadonhos. Há medo de perder. Muito. E não há fome de vitória. Quer dizer, Conceição arrisca sempre um pouco mais que Jesus e Vitória. Sabe-se lá porquê, é isso e pronto.

Até Janeiro, o Porto lidera o campeonato com bom futebol e algumas goleadas (4-0 ao Estoril, 5-2 ao Portimonense, 6-1 ao Paços e 5-0 no Bonfim). Até que chega a lesão de Danilo, em Braga, por ocasião do clássico com o Sporting para a meia-final da Taça da Liga. Acto contínuo, empate a zero em Moreira de Cónegos e a perda da liderança para o Sporting. A resposta é feroz, à Conceição: 3-1 ao Braga, 4-0 em Chaves, 5-0 ao Rio Ave, 3-0 na Amoreira (só segunda parte), 5-1 em Portimão e 2-1 ao Sporting, no Dragão. Uauuuuu, é dose. Só que a recente forma cai em Paços de Ferreira (1-0), num jogo em que Brahimi e Sérgio Oliveira esgrimem argumentos à vista de todos por um penálti. Brahimi ganha o braço-de-ferro e falha o penálti num jogo turbulento em que Conceição recusa-se a cumprimentar o treinador adversário (João Henriques) pelo constante anti-jogo do Paços. Durante uma semana e meia, nervosismo rima (e de que maneira) com portismo. E o 2-0 no Restelo é a mais evidente prova disso mesmo.

É verdade, em jogo jogado, o Belenenses merece o empate e e e e e e e. Só que o Porto esbarra em André Moreira, autor de uma exibição memorável. Pronto, agora é o Benfica quem assume a liderança e sonha com o penta. Será? Tudo adiado para o clássico da Luz e ainda há o dérbi de Alvalade. First things first. O clássico, ao domingo à tarde. Tanto Vitória como Conceição jogam à defesa. M-e-d-o. Na segunda parte, o Porto lá se aventura mais no ataque. Muito mais que o Benfica, sem canetas para chegar à área quanto mais à baliza de Iker. O zero-zero aceita-se, vá. Só que Herrera lembra-se de mandar uma pastilha daquelas, one in a life time. Que golo, chiça. E, pronto, a balança equilibra-se novamente a favor do Porto. À conta de quem?

Marega, o jogador mais influente do Porto no campeonato. Sem ele em campo, por lesão, o Porto perde em Paços e no Restelo. Com ele de regresso, na Luz, é um futebol diferente, mais físico e até virtuoso. À conta do maliano, o Porto carrega mais jogo ofensivo e marca golos até dizer chega.Daí ser o melhor ataque do campeonato. E, já agora, a melhor defesa. Campeão com mérito maiúsculo. Com os 21 golos de Marega, um deles é o decisivo 1-0 nos Barreiros, um dia depois do surpreendente 3-2 do Tondela na Luz, o Porto reassume a hierarquia do futebol português. Claro que também há Aboubakar (15 golos), mais intermitente que Marega, sobretudo após a suplência na meia-final da Taça da Liga, e Soares, com quem Conceição trava um aceso debate de ideias na tal meia-final aquando de uma substituição. Se o camaronês amua, o brasileiro explode de raiva e começa a facturar como gente grande. É assim, a faisca de Conceição é o motor de um Porto em expansão. É o 28.º título. Como se ganharam os outros 27? Ei-los.

1935

A nova época de futebol trouxe consigo a novidade da criação da I e II Ligas, que agrupavam os primeiros dois classificados dos diversos Regionais, figurino que correspondia mais exactamente à expansão da modalidade entre nós. Segundo Ricardo Ornellas, essa figura ímpar do jornalismo desportivo português, a ideia surgiu logo após a histórica derrota (9-0) frente à Espanha, na eliminatória para o Mundial-1934, que evidencia a nossa falta de estruturas, lacuna essa que principiava logo pela forma regional com que os clubes se abalançavam ano a ano. Era necessário, pois, atrevermo-nos à realização de uma prova de envergadura nacional. E se o receio de um descalabro financeiro nos tolhera até aí, a tal goleada despertou-nos de vez. Nesse mesmo ano (1934), surgiu o Campeonato da I Liga. O referido torneio fez aumentar para três o número de provas a disputar oficialmente em cada temporada. E o FC Porto ganhou duas delas. O regional do Porto, pela 17.ª vez consecutiva – desta vez, só com vitórias (dez) – e o campeonato nacional, com dois pontos de avanço sobre o Sporting, com quem empata 2-2 na derradeira jornada, em Lisboa. Na baliza portista, um tal Mihaly Siska.

1939

O Campo da Constituição aumenta a lotação para 20 mil pessoas, o que implica um razoável aumento nas receitas de bilheteira. O grande boom nesse particular dá-se a 23 de Abril, dia do jogo do título entre FC Porto e Benfica, que garante uma receita de 117.272 escudos. No plano competitivo, empate a três golos e expectativa até final, com o árbitro a anular um golo aos visitantes, no último minuto, que lhe daria o título, facto que provoca muita controvérsia. A juntar a isso, o avançado José Monteiro, vulgo Costuras, é o melhor marcador do campeonato nacional, com 18 golos. A vingança consome-se dois meses depois, quando o Benfica elimina o FC Porto da Taça de Portugal de forma incrível: à pesada derrota de 6-1 no Porto, os encarnados respondem com 6-0 em casa, numa partida em que os azuis e brancos abandonam o campo aos 75 minutos, depois das expulsões de Reboredo e António Santos. Dos factos resulta novo corte de relações entre os dois clubes, além de dois processos por parte da Federação (um ao FC Porto e outro ao seu presidente Ângelo César). Feitas as contas, o Porto junta o título de campeão nacional ao regional, este obtido com a clareza do costume: nove vitórias (seis delas por sete golos de diferença) e um empate (4-4 com Académico do Porto). Quem é o treinador? Ya, Mihaly Siska.

1940

No dia 15 Outubro 1939, o Porto escreve uma das páginas mais negras da sua história: quatro jogadores (Guilhar, Pinga, Carlos Pereira e Lopes Carneiro) são expulsos e Sacadura lesiona-se, obrigando o árbitro Silva Correia a terminar o jogo aos 42 minutos por inferioridade numérica. A situação piora quando o reputado Pinga reentra em campo para agredir o árbitro, que, entretanto, já era outro (Vale Ramos), porque o primeiro fora atingido por uma pedra atirada do peão. A Associação de Futebol do Porto (AFP) pune Pinga com um ano de suspensão e administa-o dois meses depois. Nem assim o FC Porto escapa à vergonha, agravada com o terceiro lugar no campeonato regional, depois de 21 anos consecutivos de triunfos. Ora, essa posição não garante a entrada no campeonato nacional e o FC Porto vai para a 2.ª Divisão. A Federação resolve o problema com o aumento de participantes, de oito para dez equipas. Com a repescagem, o Porto ganha balanço e é campeão nacional com 17 vitórias, 13 delas consecutivas, e só uma derrota (vs Sporting), com o génio jugoslavo Kordnya a marcar os mesmos 29 golos que o sportinguista Peyroteo. Outra vez, quem é o treinador? Mihaly Siska.

1956

O avançado Jaburu chega às Antas e marca 29 golos em 28 jogos. É um registo notável, a cargo do treinador Dorival Knipel - mais conhecido como Dorival Yustrich, pelas semelhanças físicas com o guarda-redes argentino Juan Elias Yustrich, nos anos 30 e 40. É ele o responsável pela primeira dobradinha de sempre do clube (campeonato e Taça). O técnico brasileiro, também conhecido por Homão pela sua estatura (1,90 de altura) e feitio irascível, não gostava, entre outras coisas, de jogadores com o cabelo comprido nem de fumadores. E, para começar, afasta os jogadores Carvalho e Porcel. É um homem complicado e, por isso, gera facilmente antipatias dentro e fora do balneário, razão pela qual é dispensado no final da época, mesmo com os dois títulos nacionais já citados. O campeonato é festejado na última jornada, com 3-0 à Académica. Com a igualdade pontual em relação ao Benfica (41 pontos), a forma de desempate é o confronto directo e, aí, o Porto leva claramente a melhor (3-0 nas Antas e 1-1 na Luz). A Taça de Portugal é levantada numa final inédita com o Torreense (2-0, bis de Hernâni). Ao todo, 31 jogos, 23 vitórias, sete empates e uma única derrota (com o Sporting). Na despedida, Yustrich disse apenas: "O FC Porto triunfou e eu fui a semente."

1959

É a época do último título de campeão nacional antes da seca de 19 anos. A troca de treinadores à 7.ª jornada (sai Otto Bumbel, entra Bela Guttmann) beneficia o Porto, campeão por um golo de diferença em relação ao Benfica. Com dois empates entre os candidatos (0-0 nas Antas e 1-1 na Luz), o título está bem perto do Benfica com três pontos de vantagem a quatro jornadas do fim. Só que dois empates, em Setúbal e no Restelo, mais uma derrota em Alvalade, no tal jogo em que o defesa Ângelo é expulso, antes de agredir adversários e até um vendedor de gelados, permitem a aproximação do Porto. Na última jornada do campeonato, a 22 Março, o 3-0 ao Torreense, com dois golos de rajada nos últimos instantes, invalida o 7-1 do Benfica à CUF, com o árbitro Inocêncio Calabote em plano de destaque: começa o jogo cinco minutos mais tarde que o do Porto, assinala três penalties, todos convertidos por Águas - que assim ultrapassa Teixeira e é o melhor marcador – e dá sete minutos de desconto, quando não se justifica assiiiiiim tanto tempo. Passam-se sete meses e Inocêncio é irradiado para sempre.

1978

Pela primeira vez em 19 anos, o título nacional escapa à habitual dupla de Lisboa e vai para o Norte. O Porto mete um ponto final ao prolongado jejum e a proeza cabe a José Maria Pedroto, que, curiosamente, pertencera ao plantel que havia arrebatado o último título de campeão em 1959, como jogador. Agora na qualidade de treinador, Pedroto bate a concorrência – Mortimore (Benfica) e Paulo Emílio + Rodrigues Dias (Sporting) - com apenas uma derrota ao longo do campeonato (2-0 na Amoreira). Pelo meio, uma espantosa série de 13 vitórias consecutivas, interrompida em Portimão (0-0). Seguem-se mais dois empates, vs Benfica (1-1), no jogo do título, e Académico (0-0), para fechar com uma goleada frente ao Braga (4-0), na derradeira jornada, em jeito de São João antecipado. Gomes, com 25 golos, 16 deles na 2ª volta, é o melhor marcador da prova e a contratação do guarda-redes Fonseca (ex-Varzim) a única alteração em relação à época anterior.

1979

Ao afastamento prematuro na Taça dos Campeões (AEK Atenas) e Taça de Portugal (Estorl), o Porto dedica-se ao campeonato e agra-se bicampeão, algo inédito desde 1939. Com seis vitórias seguidas que lhe permitem ultrapassar o Benfica, o Porto de Pedroto festeja o título na derradeira jornada (4-1 ao Barreirense), nas Antas. Como é óbvio, Gomes deixa a sua marca, é o seu 13.º golo nos últimos seis jogos, e revalida o título de melhor marcador, à frente de Nené (27-25), autor de um hat-trick ao Académico de Viseu no mesmo dia. A festa não fica por aqui e estende-se a mais quatro modalidades, com um total de cinco títulos: campeão nacional (103-76 ao Ginásio Figueirense no último jogo) e vencedor da Taça de Portugal em basquetebol (93-86 ao Sporting); campeão nacional por equipas em ciclismo; vencedor da Taça de Portugal em andebol (19-18 ao Sporting, em Leiria); e campeão nacional em corta-mato, através de Aurora Cunha.

1985

A aposta no técnico Artur Jorge (ex-Portimonense) e a contratação dos jogadores André (Varzim) e Futre (Sporting) revelam-se mais que determinantes para dar uma sapatada na seca de títulos. O legado de José Maria Pedroto está bem entregue e o título nacional até chega com relativa antecedência. Nada que surpreenda, tal a qualidade do plantel em 15 dos 22 pertencem à selecção. Mais uma vez, Gomes é a peça-chave como autor de 39 golos, 13 de penálti, e ganha a Bota de Ouro pelo segundo ano consecutivo. O final de época é marcado pela rivalidade com o Benfica. O FC Porto conquista a Supertaça mas perde, no Jamor, a Taça de Portugal. A glória também acompanha o FC Porto no atletismo, com Aurora Cunha em primeiro plano, ao bater dois recordes nacionais (3.000 e 10.000 metros) e sagrar-se campeã mundial dos 10 km de estrada, em Madrid.

1986

A revalidação do título nacional de futebol e a conquista da Taça dos Campeões Europeus em hóquei em patins (5-3 e 7-5 ao Novara) marcam a época desportiva ao mais alto nível. No final do ano, o Covilhã surpreende o campeão nacional (2-0) e o Benfica aproveita para dobrar a primeira volta como líder isolado. O FC Porto contrata, então, Mlynarczyk e o guarda-redes polaco, que se estreou na Luz (outro 0-0), está 528 minutos sem encaixar o primeiro golo em terras portuguesas. Na segunda volta, o Porto não perde um único jogo (12 vitórias, 3 empates) e sagra-se campeão no último instante, depois de um incrível volte-face na jornada anterior com o 2-1 do Sporting na Luz. Ao mesmo tempo, 1-0 de Futre no Bonfim. Na semana seguinte, 4-2 ao Covilhã. Começa aqui a epopeia para a conquista da Taça dos Campeões do ano seguinte.

1988

Mais pontos (66), mais vitórias (29), mais golos marcados (88 – média de 2,32 por encontro), menos golos sofridos (15 – média de 0,39), menos empates (8) e menos derrotas (1). Na primeira época com 20 equipas na I Divisão, o fantástico FC Porto excede-se, ganha sempre em casa (19 vitórias, tantas quanto o Benfica em toda a prova) e é campeão com inacreditáveis 15 pontos de avanço sobre o segundo classificado, o Benfica. Isto com a vitória a valer ainda dois pontos. Além do campeonato, os dragões, guiados por Tomislav Ivic, que mantém a estrutura de Artur Jorge – de malas aviadas para o Matra Racing –, levantaram a Taça de Portugal (1-0 ao Vitória SC), a Supertaça Europeia (pobre Ajax) e a Taça Intercontinental, frente ao Peñarol (nem a neve trava o andamento desta super-equipa). Um ano fabuloso, só salpicado por três derrotas em 54 jogos (duas para o Real Madrid, na Taça dos Campeões, e uma em Alvalade, sempre por 2-1). No plano individual, será oportuno destacar a pontaria de Gomes (21 golos, incluindo todas as provas), Rui Barros (17), Semedo (17), Sousa (16) e Madjer (14). Todos eles passam a barreira dos 10 golos.

1990

A qualidade e experiência de André, Bandeirinha, João Pinto, Geraldão, Jaime Magalhães e Semedo e, claro, os golos da dupla atacante Rui Águas-Madjer, que fazem esquecer Gomes, então no Sporting, são argumentos mais que suficientes para vencer o campeonato nacional, o seu quarto nos últimos seis anos. É ainda o terceiro título de campeão de Artur Jorge, o treinador que gere com competência um plantel com 11 caras novas (os defesas Demol, Toni, Abílio, José Carlos e Barriga, os médios Kiki, Pingo e Nascimento e os avançados Marito, Jorge Couto e Caetano). Além disso, o Porto estabelece a goleada da época: 7-0 ao Tirsense, adversário que, curiosamente, elimina-os da Taça. Nada que não fosse corrigido na semana seguinte: 3-2 ao Sporting. Dois meses depois, 1-0 ao Vitória FC e festa de campeão.

1992

A vitória na Luz (3-2) é o ponto culminante na caminhada do Porto rumo ao título nacional. Com uma vantagem de sete pontos à falta de sete jornadas, o Porto chama a si todo o favoritismo e já ninguém se lembra dos flops de Verão: Jorge Andrade e Mihtarski. A confirmação da festa há muito anunciada chega a quatro jornadas do fim, com 1-0 ao Salgueiros, golo do búlgaro Kostadinov no penúltimo minuto, no Bessa. O título assenta que nem uma luva aos portistas, uma equipa agressiva e disciplinada tacticamente. O técnico brasileiro Carlos Alberto Silva tem o mérito de prosseguir o trabalho de Artur Jorge e a sensibilidade de utilizar a "voz da experiência" protagonizada por jogadores como João Pinto, André, Jaime Magalhães, Semedo e Bandeirinha. Em Lisboa, a filosofia dos outros dois "grandes" é bem diferente, com a aposta na juventude. No final, ganha o FC Porto sem discussão com 10 pontos de avanço sobre o segundo classificado (Benfica) e apenas com 11 golos sofridos. É obra.

1993

Com uma mistura de jovens (Rui Jorge, Jorge Costa e Bino) e veteranos (João Pinto, Jaime Magalhães, Semedo e André), o Porto de CAS repete o título nacional da época anterior e estreia-se na inovadora Liga dos Campeões.

A época começa em beleza, com a conquista da Supertaça. O Benfica marca os três primeiros penáltis contra apenas um do Porto. De repente, Baái defende os remates de Hélder mais Mostovoi e muda tudo. No fim, é Paulinho César quem decide. No campeonato, o Porto demora a acordar e perde três pontos nas duas primeiras deslocações (0-0 no Restelo, 3-1 em Santo Tirso). Segue-se um período de acentuada regularidade da 8.ª até à 25.ª jornada, em que é o líder incontestável. Uma derrota em Faro, um 0-0 em casa com o Sporting, outro nulo na Luz e um empate no derby com o Boavista são devidamente aproveitados pelo Benfica para subir ao primeiro lugar. A alegria da equipa de Toni só dura duas jornadas, até à derrota em Aveiro, com golo de Dino. O Porto recupera a liderança e até a dilata, após ganhar ao Beira-Mar, enquanto o Benfica empata no Estoril. O romeno Ion Timofte, com 11 golos, é a grande figura.

1995

O início da caminhada para o inédito penta começa aqui, com Bobby Robson. O inglês aposta num quinteto sem categoria (Mogrovejo, Paz, N’Tsunda, Zwane e Baroni) antes de se redimir com Emerson, Latapy, Rui Barros, Kulkov e Yuran. E ainda conta com um Domingos inspirado (19 golos). Estes reforços permitem superar o trauma aberto pela trágica morte de Rui Filipe, num acidente de viação, em Agosto, no dia do jogo com o Beira-Mar, em Aveiro. O título de campeão é selado em Alvalade, antiga casa de Robson, com um penálti de Domingos no infelizmente célebre 7 Maio, dia em que morreu dois jovens adeptos sportinguistas (José Alberto Gonçalves e Paulo Vidal Ferreira), as primeiras vítimas da brutalidade no futebol português, após a queda de um varandim. A época acaba em Junho, com a Supertaça, na primeira final decidida fora de Portugal, em Paris. Quem marca o golo decisivo? Domingos, pois claro.

1996

Bobby Robson é alvo de uma intervenção cirúrgica e cabe a Augusto Inácio, com a ajuda de José Mourinho, a gestão do plantel nos primeiros meses. O grupo, reforçado com Bino (Belenenses), Lipcsei (Ferencvaros) e Edmilson (Salgueiros), une-se e corresponde com vitórias e mais vitórias. Uma superioridade bem patente nos 1044 minutos sem sofrer golos no campeonato até aparecer Giovanella, do Belenenses. A primeira derrota na prova só surge à 27.ª jornada, na Luz, com o Benfica. Nessa altura, o FC Porto já actua sem Vítor Baía, suspenso pela Federação Portuguesa, devido aos incidentes verificados em Campo Maior, quando o guarda-redes se envolve em confrontos físicos com o dirigente alentejano Murcela. Com a baliza órfã (Silvino, Vítor Nóvoa e Eriksson falham em dar conta do recado), o Porto até derrapa na fase final da época, só que garante o título de campeão e o de melhor marcador, a cargo de Domingos, com 25 golos em 29 jogos.

1997

As saídas de Bobby Robson mais Baía (Barcelona), Secretário (Real Madrid) e Emerson (Middlesbrough) rendem dinheiro e transformam o Porto na procura de novos valores. Alguns bons e outros assim-assim, entre Wozniak, Sérgio Conceição, Barroso, Jardel, Zahovic, Artur e Fernando Mendes. Desta colheita, só o guarda-redes polaco desilude num colectivo sob a batuta agora de António Oliveira, o homem que quebra uma barreira histórica e conquista o tri, um sonho que povoa o imaginário dos portistas, especialmente depois da forma como anos antes se esfumara. Contestada no início, após dois empates (Vitória FC e Estrela) nos três primeiros jogos em casa, o Porto mostra Jardel e Artur ao mundo numa histórica jornada no Giuseppe Meazza, para a Liga dos Campeões (3-2 ao Milan). Segue-se o impensável 5-0 na Luz, para a Supertaça. E desagua-se no campeonato, resolvido na primeira volta, com uma vantagem de 16 pontos sobre o Benfica, segundo classificado.

1998

É o ano da entrada para o clube do tetra. Embora as situações de fricção interna fossem uma constante, produto da faceta emocional do treinador António Oliveira, muito dado a divergências com as principais estrelas da companhia, como Jardel e Conceição, a verdade é que o Porto passeia num campeonato sem rivais dignos desse nome: o Sporting tem quatro treinadores (Octávio Machado, Francisco Vital, Vicente Cantatore e Carlos Manuel), o Benfica três (Manuel José, Mário Wilson e Graeme Souness). Líder desde a segunda jornada, mantém os outros grandes à distância e só perde pela primeira vez à 19.ª jornada (1-0 no Restelo). A festa do título chega a três jornadas do fim, um 3-2 ao Boavista nas Antas.

1999

A chegada de Fernando Santos resulta no inédito penta – está assim ultrapassado o recorde do tetracampeonato do Sporting, estabelecido no início dos anos 50. Com o avançado brasileiro Jardel em grande estilo (36 golos no campeonato, números que lhe garantem a Bota de Ouro, prémio instituído para o melhor marcador da Europa), a equipa cola-se ao primeiro lugar isolado na 13.ª jornada e de lá nunca mais sai. Há recaídas, sim, como a saída da Taça de Portugal aos pés do Torreense (em dia de Carnaval) e a eliminação na fase de grupos da Liga dos Campeões, só que tudo isso é apagado com a conquista do campeonato à base de um futebol aberto, ofensivo e atractivo. Sem o carisma de Robson nem a susceptibilidade de Oliveira, o engenheiro sobrevive aos flops de Verão (Kralj, Carlos Manuel, Nélson, Panduru), convive com os humores de Capucho, Zahovic, Drulovic e Jardel e aposta no mercado de Janeiro (Baía, Deco e Esquerdinha) para chegar a bom porto, com dois troféus: além do campeonato, a Supertaça.

2003

Construído por José Mourinho e com vários jogadores-chave de outros clubes, como Paulo Ferreira (Vitória Setúbal), Pedro Emanuel (Boavista), Nuno Valente (União Leiria), Maniche (Benfica) e Derlei (União Leiria), o Porto esmaga todos os adversários que lhe aparecem pela frente, incluindo alguns nomes ilustres como Lazio, Panathinaikos e Celtic, na caminhada triunfal da Taça UEFA. Mourinho é, aliás, o primeiro técnico português a juntar campeonato e uma taça europeia no mesmo ano. E esse é só um dos seus feitos. Porque outros há como convencer os avançados a serem os primeiros a defender ou fazer dos artistas Derlei e Deco também recuperadores de bola. Daí os 11 pontos de avanço do Porto sobre o Benfica, segundo classificado, num campeonato enfadonho, tal o domínio. Com Deco no papel de maestro, os dragões ganham, em casa e fora, aos rivais directos e podem preparar com mais descanso as duas finais, a de Portugal (1-0 ao União Leiria) e a da UEFA (3-2 ao Celtic), ambas ganhas com um golo de Derlei

2004

Numa época inesquecível, o FC Porto conquista, por ordem cronológica, Supertaça nacional (União Leiria), campeonato (sem perder um único ponto em casa) e a Liga dos Campeões (uma só derrota em 13 jogos). Com as saídas de Capucho (Rangers) e Postiga (Tottenham), o treinador Mourinho troca o 4x3x3 pelo 4x4x2. Constrói uma dupla de ataque mortífera (Derlei e McCarthy), resguardada por um misto de criatividade (Deco) e força-rigor (Pedro Mendes, Maniche e Costinha). Sem hipotecar a fantasia, consolida-se ainda mais a eficácia. Que o digam Manchester United, Lyon, Deportivo e Monaco, os adversários da fase final da Champions: nenhum deles consegue travar a máquina portista. Por cá, é um passeio o campeonato. Oito pontos de avanço sobre o Benfica, segundo classificado, e o título de melhor marcador com Benni McCarthy, autor de 20 golos, o último deles num sublime pontapé de bicicleta ao Paços de Ferreira.

2006

O desastre da época anterior é rectificado em 2005-06, com a dobradinha pela mão do exigente Co Adriaanse, contratado após o bom trabalho no AZ Alkmaar, eliminado pelo Sporting nas meias-finais da Taça UEFA de 2005. Mal chega ao Dragão, Adriaanse critica as manias dos brincos mais cabelos compridos e estabelece as regras do sucesso, com uma táctica ousada, com três defesas e um meio-campo apoiado na criatividade da dupla argentinos Lucho-Lisandro. A assimilação da táctica de Adriaanse por parte dos jogadores só começa a resultar depois da passagem do ano, mais concretamente em Fevereiro, quando se acumulam nove vitórias seguidas (uma delas em Alvalade: 1-0 ao Sporting, golo de Jorginho) nas últimas dez jornadas do campeonato. A Taça de Portugal também voa para o Dragão, com quatro vitórias pela margem mínima (incluindo a final com V. Setúbal) e um empate com o Sporting, desfeito nas grandes penalidades.

2007

Mais uma época gloriosa para os lados do dragão, embora o holandês Co Adriaanse saia do Dragão durante a pré-época. O Porto arruma rapidamente a casa e delega no adjunto Rui Barros a função de treinador principal para a supertaça nacional, ganha ao Vitória FC por claro 3-0. Contratado Jesualdo Ferreira, que já em pleno defeso trocara o Braga pelo Boavista, a equipa confirma o bi na derradeira jornada (4-1 ao Aves, no Dragão), embora o 1-1 ao intervalo garantisse o título ao Sporting de Paulo Bento (2-0 ao Belenenses de Jesus). Três golos na segunda parte, dois deles de Lisandro, garantem a festa.

2008

O Sporting de Paulo Bento arruína o início (Supertaça nacional) e o fim de época (Taça de Portugal). Pelo meio, o Porto é tricampeão com oito vitórias nas últimas nove jornadas e ainda acumula o título de melhor marcador, com o infalível Lisandro, à conta de 24 golos em 27 jogos, entre sete bis, o último deles ao Benfica (2-0 no Dragão). O seu compatriota Lucho também é categórico na arte dos penáltis, quatro em quatro. Por falar nisso da marca doso 11 metros, o Porto é eliminado na Taça da Liga pelo Fátima de Rui Vitória e na Liga dos Campeões pelo Schalke 04 de Neuer.

2009

O Porto é tetracampeão, mais uma vez, e ainda acumula a sexta dobradinha da história. A saída de algumas pedras-chave, como Bosingwa, Paulo Anunciação e Quaresma, faz tremer as estruturas e os primeiros resultados são desastrosos. É disso exemplo a perda da Supertaça portuguesa para o Sporting – que também os afasta nas meias-finais da Taça da Liga. Quando começa o campeonato, o Porto continua inconstante e perde duas vezes seguidas (Leixões e Naval). Adquirida a rotina, a equipa reage e inicia uma série de 23 jogos sem derrotas, incluindo 11 vitórias seguidas fora de casa, que permitem os festejos do título a duas jornadas do fim (1-0 ao Nacional). Bruno Alves, o central eleito pelos treinadores o melhor jogador da competição, é o autor do golo.

2011

Que época memorável, inesquecível, fantástica. Há mais adjectivos, claro, mas nenhum deles qualifica exactamente o que se passou entre Agosto de 2010 e Maio de 2011, quando o FC Porto, qual rolo compressor, ganha quatro títulos: Supertaça portuguesa (2-0 ao Benfica em Aveiro), Campeonato Nacional (21 pontos de avanço sobre o Benfica), Liga Europa (1-0 ao Sp. Braga em Dublin) e Taça de Portugal (6-2 ao Vitória SC no Jamor). Com esse póquer, o FC Porto estabelece-se como equipa portuguesa com mais títulos de sempre (69), à frente do Benfica (68). Mas há mais. O FCP também coloca o seu nome na lista de honra dos melhores marcadores do campeonato (Hulk, 23) e da Liga Europa (Falcao, 18). Uma série de feitos a que não está alheia a filosofia do treinador contratado em Julho. Com André Villas-Boas, de 33 anos, o FCP bate recordes, levantou troféus e conquistou a admiração de todo o mundo.

2012

A saída de Villas-Boas para o Chelsea, por força do brilharete da época anterior, deixa um lugar em aberto e o Porto, fiel à sua tradição de apostar em adjuntos (Artur Jorge-Pedroto, por exemplo), anuncia Vítor Pereira. Prepare-se, isto vai ser um campeonato bastante renhido. O Benfica de Jesus lidera até Janeiro, depois dá-lhe um baque, devidamente aproveitado pelo Porto. Para tal, muito contribui a chegada de Lucho no mercado de Inverno. Quando o argentino desembarca no Porto, via-Marselha, é uma festa incrível. O título está no ar e, á 20ª jornada, o primeiro lugar é uma realidade. Que será validada com o 3-2 na Luz, num dia em que James chega da Colômbia ainda a tempo de entrar a meio da segunda parte, marcar o 2-2 e sofrer a falta do 3-2, obtido por Maicon em fora-de-jogo.

2013

Se o campeonato anterior é renhido, este então nem se fala. Vítor Pereira e Jorge Jesus, juntos e invencíveis até ao fim. Ou quase. O Benfica tem o título na mão e até o festeja algo ruidosamente nos Barreiros, a três jornadas do fim. Uma semana depois, um golo de Jefferson e a expulsão absurda de Carlos Martins alimentam a emoção. O empate do Estoril na Luz dá outro élan ao campeonato. Na penúltima jornada, o Benfica visita o Dragão e coloca-se em vantagem, por Lima. Seria de Maxi o autogolo do empate. Até aos 90'+1, é uma pasmaceira que só visto. De repente, os suplentes Liedson e Kelvin trocam as voltas a Roderick e Luisão. O remate cruzado do brasileiro implica uma festa infinita para os lados do Porto. A confirmação do título faz-se na semana seguinte, em Paços de Ferreira, então treinado por Paulo Fonseca, próximo treinador do Porto. Começa aqui o calvário, a que o Benfica responde com o tetra.