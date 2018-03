A equipa principal do FC Porto regressou aos treinos, no Olival, ainda com muitas 'baixas' no plantel, com jogadores em trânsito das respectivas selecções e outros em gestão de esforço ou com treino condicionado.Diogo Dalot (Portugal sub-21), Maxi Pereira (Uruguai), Reyes e Corona (México) são os quatro envolvidos nos compromissos das selecções, pelo que ainda estiveram ausentes do Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, a preparar o jogo de segunda-feira contra o Belenenses, para a I Liga.Os nomes de Alex Telles e Danilo (ambos com treino condicionado), Herrera e Brahimi (em gestão de esforço) e Marega (tratamento e trabalho de ginásio) continuam a constar no boletim clínico portista.O FC Porto volta a treinar quinta-feira, às 11h, novamente no Olival, à porta fechada. Os "dragões" defrontam o Belenenses na próxima segunda-feira, em jogo a contar para a 28.ª jornada da I Liga.Os "dragões" lideram o campeonato, com 70 pontos, mais dois do que o Benfica, enquanto o Belenenses é 12.º classificado, com 29.