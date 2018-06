Siniša Mihajlovic está a caminho do Sporting e promete incendiar bancadas. O técnico, conhecido outrora pelo seu pé esquerdo canhão enquanto jogador, é falado por onde quer que passe. Com um temperamento digno de uma panela de pressão e episódios passados que deixam antever uma personagem violenta e racista, os próximos meses em Alvalade com Bruno de Carvalho prometem ser cheios de peripécias.

Considerado pela comunicação social como um dos jogadores mais violentos da história do futebol, Mihajlovic é a derradeira história de sucesso do menino de uma cidade pequena que chegou aos grandes palcos. Deu os primeiros passos no desporto na sua terra natal, Vukovar, uma pequena cidade em terreno croata em plena Jugoslávia dos anos 80. Cedo trocou a Croácia pela Sérvia para representar o grande clube da altura, o Estrela Vermelha, onde chegou a ganhar uma Liga dos Campeões, a sua única.

Dois anos depois rumou a Itália, de onde nunca mais saiu durante a sua carreira como jogador. Conhecido por ser aguerrido – às vezes até demais – e por um fabuloso pé esquerdo de onde muitos livres só pararam nas redes, Siniša Mihajlovic passou por Sampdoria e Inter mas foi na capital italiana que foi mais feliz, primeiro na Roma e depois na Lazio, durante seis anos.

Arrumou as botas e tornou-se treinador adjunto do Inter de Roberto Mancini pouco depois. Continuou em Itália durante grande parte da carreira com passagens por Bolonha, Fiorentina, Catania, Sampdoria, Milan, Torino e uma curta passagem pela selecção do seu país, a Sérvia. Tem agora no Sporting a sua primeira grande aventura no estrangeiro.

Mas desde o início da sua carreira o novo técnico demonstrou ao que vinha. Em entrevistas ainda quando era jogador, Siniša Mihajlovic demonstrou o seu fascínio pelo regime do marechal Tito, que liderou a Jugoslávia entre 1945 e 1963. "Com Tito havia valores, família, uma ideia de país e povo. Com ele, a Jugoslávia era o país mais bonito do mundo ", acrescentou. Já quando era apontado de ter valores próximos da extrema-direita argumentava: "Se nacionalista significa patriota, se isso significa amar a minha terra e minha nação, bem, sim, eu sou."

Também a relação duvidosa com dirigente do Estrela Vermelha que era um senhor da guerra, Željko Ražnatovic - mais conhecido por Arkan -, levou a que, segundo o The Guardian, Siniša pagasse à imprensa do país para ser publicado um tributo relativo à morte, em 2000, do homem acusado de vários crimes de guerra. O próprio contou numa entrevista que Slobodan Miloševic – governante da Sérvia durante os anos 90 e também condenado por crimes de guerra - lhe terá dito quando este jogava no Estrela Vermelha: "Siniša, se todos os sérvios fossem como tu, haveria menos problemas nesta terra".

Foi também por esta altura que começaram a surgir escândalos de racismo envolvendo Mihajlovic. Numa partida contra o Arsenal, a contar para a Liga dos Campeões, o sérvio terá insultado Patrick Vieira e este não gostou nem um pouco. Uma investigação depois do jogo concluiu que este terá chamado ao francês "fucking black monkey" – "macaco preto de m…." em português - repetidamente durante o jogo. Siniša pediu desculpas publicamente e garantiu que ambos ficaram amigos após o incidente.

Três anos depois, em 2003, o sérvio foi novamente suspenso pela UEFA, agora por cuspir em Adrian Mutu, jogador romeno que actuava na altura no Chelsea, também em jogo da Liga dos Campeões. Já como seleccionador da Sérvia decidiu excluir um dos melhores jogadores do país por este não ter cumprido uma imposição sua como técnico: o de todos os jogadores cantarem o hino no começo dos jogos. Adem Ljajic, avançado da Fiorentina, falhou o prometido durante um amigável frente à Espanha em Maio de 2012 e nunca mais vestiu a camisola enquanto Siniša continuou seleccionador.

E não foi só com jogadores que este se meteu, também com mulheres destes. Poucos dias depois de sair do Milan, o treinador envolveu-se numa polémica com Melissa Satta, a namorada de Kevin Prince Boateng, depois de esta dizer em entrevista à Gazzetta dello Sport, que com a saída do sérvio a atmosfera no balneário da equipa ia ficar mais calma e tranquila. Mihajlovic não gostou do que leu e respondeu que "as mulheres não deviam falar sobre futebol", pois mão estariam "preparadas para falar sobre isso".

Já em 2017, um incidente entre adeptos da Lazio – que exibiram uma imagem de Anne Frank com a camisola da Roma, numa clara provocação anti-semita que tinha como alvos os rivais – levou a uma forte condenação por parte das entidades do futebol italiano. Mas pelos vistos o sérvio ficou indiferente, uma vez que, confrontado pelos jornalistas, o então treinador do Torino garantiu não saber nada sobre a polémica e terminou com a pergunta: "Anne Frank? Não sei quem era."

Conhecido como um ultra-nacionalista sérvio, um jogador de futebol violento e uma personagem controversa, Mihajlovic tem ainda que comprovar a sua qualidade como técnico. Depois de se ter afirmado como um bom jogador de futebol, faltou sempre a afirmação como treinador, sem qualquer título a registar e sempre com passagens curtas por onde passou. Se no Sporting entrar com o seu pé esquerdo canhão e mostrar um talento táctico arrebatador como os seus livres, há futuro em Alvalade. Caso contrário, os próximos meses poderão vir a ser apenas mais um capítulo da novela que é a vida de Siniša Mihajlovic.