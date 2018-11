Intervenção decorreu numa unidade hospitalar da Póvoa de Varzim, e ainda hoje o internacional português terá alta e regressará a casa para iniciar o processo de recuperação.

O internacional português Fábio Coentrão, do Rio Ave, foi esta quinta-feira submetido a uma intervenção cirúrgica para corrigir uma fractura de um osso da mão esquerda, informou o clube da I Liga portuguesa de futebol.



Segundo informação no site do emblema vila-condense, a intervenção decorreu numa unidade hospitalar da Póvoa de Varzim, e ainda hoje Fábio Coentrão terá alta e regressará a casa para iniciar o processo de recuperação.



O jogador lesionou-se na última partida do Rio Ave, frente ao Desportivo das Aves, para o campeonato, e apesar de ter alinhado até ao fim desse jogo, com a mão imobilizada, os exames realizados posteriormente revelaram a fractura.



Depois de quase uma semana de tratamento, os responsáveis clínicos do clube vila-condense consideraram que a mazela necessitaria de uma correcção cirúrgica para ser debelada.



A lesão precisará, agora, de algumas semanas de recuperação, não sendo certo que o jogador esteja disponível para o próximo compromisso da equipa, para a Taça de Portugal, frente ao Silves, que se disputa em 25 de Novembro.