Fernando Mendes, antigo líder da claque Juve Leo, foi detido esta quarta-feira, no âmbito do processo-crime sobre a invasão à Academia do Sporting, em Alcochete, e agressões a jogadores e equipa técnica. Segundo informações recolhidas pela, a PSP e GNR montaram uma vasta operação de buscas que, além de Mendes, levou à detenção de Nuno Torres, o condutor de um BMW que retirou da Academia do Sporting alguns elementos da claque após as agressões. Ao que a, Ba Amadou é outro dos detidos.

No passado mês de Maio, recorde-se, o juiz de instrução criminal do Tribunal do Barreiro decretou prisão preventiva a todos os 23 arguidos detidos na sequência das agressões de terça-feira na Academia do Sporting, em Alcochete. Uma medida contestada pelos advogados dos suspeitos, que se dizem "chocados" com a decisão.



NUm comunicado emitido pelo tribunal, a medida foi justificada no facto de se manterem os pressupostos, "objectivos e subjectivos", dos tipos de crimes imputados aos arguidos. O tribunal referiu que a medida foi tomada "tendo em conta que se verificam os pressupostos, objectivos e subjectivos, dos tipos de crimes que lhes são imputados e que se verificam ainda os perigos referidos nas alíneas a) a c) do artigo 204 do processo penal, perigo de fuga, perigo de perturbação do decurso do inquérito, nomeadamente para aquisição e conservação e veracidade da prova, de continuação da actividade criminosa, bem como de grave perturbação da ordem e tranquilidade públicas".

"Atendendo à natureza dos ilícitos em causa e à visibilidade social que a prática dos mesmos implica, considerando, principalmente, o aumento do número e da gravidade dos crimes e dos comportamentos associados ao fenómeno desportivo, foi aplicada, para além do Termo de Identidade e Residência, a medida de coacção de prisão preventiva", rematou o tribunal.



Em actualização