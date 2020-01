Ex-benfiquista Miccoli condenado a três anos e meio de prisão por extorsão agravada

Fabrizio Miccoli, antigo avançado do Benfica entre 2005 e 2007 (por empréstimo da Juventus), foi esta quarta-feira condenado, pelo Tirbunal de Palermo, a três anos e meio de prisão por extorsão agravada de associação mafiosa.De acordo com a acusação, o ex-internacional italiano terá pedido ajuda a Mauro Lauricella, filho do chefe da máfia Kalsa [de Palermo], para auxiliar um antigo funcionário do Palermo - clube que Miccoli representou entre 2007 e 2013 - a recuperar cerca de 20 mil euros após um investimento num estabelecimento noturno utilizando métodos considerados violentos.Segundo avança a imprensa italiana, o acórdão do Tribunal de Palermo, que confirmou a decisão de primeira instância, acusa ainda o antigo avançado dos encarnados de ter ficado com oito mil euros do montante recuperado. Ao que tudo indica, a sentença final deverá ser conhecida em outubro deste ano.