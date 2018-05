O Everton oficializou esta quinta-feira a contratação de Marco Silva. Num vídeo partilhado pelo clube da Premier League nas redes sociais o treinador português reconheceu estar "muito feliz" e "preparado" para este desafio."Sei o que os adeptos esperam de mim e do meu staff, mas estamos preparados para este desafio. Estou feliz por estar aqui, sei a responsabilidade que tenho e o que esperam de mim para as próximas épocas, mas estamos a postos. Mas vamos fazer de tudo para que os adeptos tenham orgulho do nosso clube todos os dias", afiançou o técnico português.