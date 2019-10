Portugal não conseguiu carimbar o apuramento para o Campeonato da Europa de 2020, ao perder por 2-1 frente à Ucrânia em Kiev, esta segunda-feira. Aos 72' minutos, Cristiano Ronaldo marcou de penalti o seu 700º golo, mas o feito histórico não foi suficiente para evitar a derrota.O primeiro golo da Ucrânia foi marcado logo aos 6 minutos por Yaremchuck. Vinte e um minutos mais tarde, foi Yarmolenko que colocou a bola no fundo da baliza de Rui Patrício. Os últimos minutos foram um "festival" de oportunidades perdidas pela seleção de Fernando Santos.A equipa das "quinas" tem que ganhar os dois jogos para se apurar directamente, algo que a seleção ucraniana alcançou com a vitória de hoje.Portugal jogou apenas pela segunda vez em Kiev, onde em 1996 foi derrotado pela Ucrânia, por 2-1, um resultado que na altura ajudou a seleção nacional a falhar a fase final do Mundial1998.