O jornalista que nunca acerta no vencedor da Bola de Ouro

Na noite em que Messi conquistou a sua sexta Bola de Ouro, referente ao melhor futebolista do mundo no ano de 2019, o holandês Virgil van Dijk ficou a apenas sete pontos e Cristiano Ronaldo terminou a votação em 3º, a mais de 200 pontos de ambos.

Mas a noite foi também de Hafiz Marikar, jornalista do Daily News e responsável por atribuir os pontos do Sri Lanka do troféu atribuído pela revista France Football. Em anos anteriores, Hafiz ficou conhecido por votar em todos – menos os favoritos daquele ano ao troféu.

E foi o mesmo que fez este ano: para o Sri Lanka, o melhor futebolista do ano foi Trent Alexander-Arnold, lateral-direito inglês do Liverpool e vencedor da Liga dos Campeões da época passada. A completar o pódio, Hafiz colocou Aubameyang, do Arsenal, e Griezmann, que trocou o Atlético de Madrid pelo Barcelona nesta época – ambos jogadores que não conquistaram qualquer troféu na época passada. O top-5 do Sri Lanka foi concluído com o avançado polaco Robert Lewandowski e o guarda-redes alemão Marc ter Stegen.





Ok, Sri Lanka, we need to have words. #BallonDor



Think we have a winner. Mind blowing. pic.twitter.com/cyb861C2Ei — Sport Witness (@Sport_Witness) December 3, 2019

Em 2018, Hafiz deu a "sua" Bola de Ouro a Eden Hazard, que viria a trocar o Chelsea pelo Real Madrid, com Roberto Firmino em segundo e Paul Pogba em terceiro. Cristiano Ronaldo ainda figurou no top-5 do Sri Lanka no ano passado, juntamente com Harry Kane – mas nenhum dos cinco venceu a Bola de Ouro, ganha pelo croata Luka Modric.

A figura de Hafiz Marikar notabilizou-se há dois anos, quando votou no defesa italiano Leonardo Bonucci – que havia acabado de trocar Juventus por AC Milan – para melhor do mundo. Os restantes nomeados do jornalista do Sri Lanka foram David De Gea, Radamel Falcão, Eden Hazard e Harry Kane, nenhum deles presente no top-3 de 2017, quando Cristiano Ronaldo venceu a Bola de Ouro à frente de Lionel Messi e Neymar.

Curiosidades das votações e dois países "fãs" do Liverpool

Entre as votações dos jornalistas de 176 diferentes Estados que votaram nos 30 nomeados definidos pela France Football, houve curiosidades que saltaram à vista.

Messi saiu vencedor mas não foi o jogador mais vezes eleito como o número um. Essa honra coube ao holandês Virgil van Dijk, coroado por 69 vezes. Seguiram-se Cristiano Ronaldo e Sadio Mané, terceiro e quarto na votação, que foram eleitos em 1.º lugar por 17 vezes.





The #BallonDor2019 voting records. Here’s what really matters guys. Have fun. pic.twitter.com/r8d5U7nXYn — Sport Witness (@Sport_Witness) December 3, 2019

Os restantes jogadores nomeados em primeiro lugar foram Kyllian Mbappé (por três vezes) – nenhum deles de França, que elegeu Mané -, Alexander-Arnold pelo Sri Lanka e Alisson, por Guatemala e Costa do Marfim.

O jornalista de Guatemala demonstrou, de resto, que é um "fã" dos jogadores do Liverpool: no seu top-5, Francisco Aguilar Chang, do "Antorcha Deportiva", votou em quatro jogadores dos reds – Alisson, Van Dijk, Firmino e Salah – e em Frenkie De Jong, ex-Ajax e agora no Barcelona.





Think we can say Liverpool is big in Guatemala. pic.twitter.com/hDoYJHDCRw — Sport Witness (@Sport_Witness) December 3, 2019

O representante dos Camarões, Gustave Samnick, do "L’Actu Sport", foi mais longe e nomeou mesmo cinco jogadores do Liverpool, vencedor da Liga dos Campeões e vice-campeão da Liga Inglesa, para os seus 5 melhores: Van Dijk em primeiro, seguido de Salah, Mané, Alisson e Alexander-Arnold.

Em Portugal coube a Joaquim Rita atribuir os pontos. O jornalista português colocou Cristiano Ronaldo em primeiro, seguido de Sadio Mané, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Bernardo Silva.