O avançado quis mostrar a todo o mundo que se considera um dos melhores de todos os tempos... coçando o queixo.



Não tinham passado ainda cinco minutos do primeiro jogo de Portugal no Mundial 2018 e já Cristiano Ronaldo tinha batido um recorde: tornou-se o primeiro jogador a marcar em oito competições oficiais de selecções consecutivas. Depois de cobrar a grande penalidade, o capitão da selecção nacional correu até à linha de fundo, saltou, deu uma volta de 180º e fingiu cofiar a barba do queixo. O que estava a tentar dizer? "Sou o melhor de sempre!"



O gesto foi explicado pelo melhor amigo de Cristiano Ronaldo, Ricardo Regufe, na sua conta de Instagram. O amigo do jogador colocou numa das suas stories uma imagem do gesto do futebolista a cofiar o queixo, mas em vez de estar a cabeça do jogador estava a de um bode.



E o que tem um bode a ver com o melhor do mundo? No desporto norte-americano, principalmente no basquetebol, há uma constante discussão para apurar o melhor de todos os tempos (Michael Jordan, LeBron James ou Kobe Bryant foram alguns dos que disputaram esse título). E a sigla de Melhor de Todos os Tempos (Greatest of All Times) em inglês é G.O.A.T. (goat é a palavra em inglês para bode).



Esta reivindicação do título de G.O.A.T. para Cristiano Ronaldo por parte do seu melhor amigo surge dias depois de a revista Paper ter divulgado uma fotografia onde Leonel Messi (considerado um dos melhores jogadores de sempre e rival directo de Ronaldo para o título) onde este aparecia com um cabrito entre os braços, induzindo a ideia de que o argentino era o melhor de sempre.