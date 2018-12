Ronaldo não marcará presença na cerimónia e há uma lista a circular pela Internet que o coloca como o 2º com mais votos, atrás de Luka Modric.

A entrega da Bola de Ouro de 2018 em futebol acontece esta sexta-feira e tem em Cristiano Ronaldo um dos favoritos. O internacional português pode conquistar o quinto prémio atribuído pela revista francesa France Football, mas terá a concorrência de Luka Modric, para quem já perdeu os prémios de melhor jogador da FIFA e da UEFA.



O português, vencedor nos anos de 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017 - entre 2010 e 2015, o prémio foi entregue em parceria com a FIFA e denominado FIFA Ballon d'Or - não irá comparecer na 63.ª edição dos prémios, que se realizará em Paris e tem início marcado para as 20h00 em Lisboa.



Este domingo, a Sky Italia avançou que, tal como sucedeu nos prémios ‘The Best’ e da UEFA, Cristiano Ronaldo - sabendo que não iria ganhar - optou por ausentar-se da cerimónia. Também o jornal desportivo espanhol Marca divulgou uma lista que apontava Ronaldo como o 2º jogador com mais votos e Modric como vencedor da Ballon d'Or. Há alguns pormenores que dão veracidade à imagem, nomeadamente o facto de os números dos menos votados corresponderem com o que que já foi avançado esta tarde pela revista. Junta-se a isto o facto do cabeçalho da página ter a grafia da France Football e data da edição que estará amanhã nas bancas.







Tanto Ronaldo como o argentino Lionel Messi, com quem o avançado da Juventus dividiu os últimos 10 prémios, parecem estar a olhar de fora para a corrida por uma sexta Bola de Ouro, tornando-se provável a quebra da hegemonia Messi-Ronaldo. Outros candidatos ao trono além de Modric são os franceses Kylian Mbappé e Antoine Griezmann.



Através do Twitter, a France Football já começou a revelar os menos votados entre os finalistas. Isco e Hugo Lloris foram os primeiros anunciados, ficando ex-aequo no 29.º lugar, seguindo-se Diego Godín, Jan Oblak, Mario Mandzukic, Alisson Becker, Marcelo, Sadio Mané e Edinson Cavani nos últimos lugares da lista de nomeados. Paul Pogba, Sergio Aguero, Gareth Bale, Karim Benzema, Roberto Firmino, Ivan Rakitic e Sergio Ramos são, por esta ordem, os classificados entre o 15º e o 21º lugar.



A lista da Bola de Ouro coloca ainda o guarda-redes belga Thibaut Courtois em 14.º, com o avançado do Barcelona Luis Suarez em 13º., o brasileiro Neymar em 12º. e o francês campeão do mundo, N'Golo Kanté em 11º.