Suspeito terá comprado jogadores da equipa que jogava contra as águias.

A Polícia Judiciária está a investigar um empresário com ligações ao Benfica por suspeita de aliciamento de pelo menos quatro jogadores do Marítimo. Em causa está um jogo da época passada em que as águias perderam, indica o Correio da Manhã.



Há suspeitas de que o empresário tenha tentado comprar os jogadores adversários. Um deles é o defesa direito Patrick que terá sido alvo de aliciamento.



A PJ continua a investigar o jogo do Rio Ave com o Benfica que envolve o mesmo empresário.