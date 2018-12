Eleven Sports em risco de fechar no Reino Unido

Depois de apenas quatro meses de emissões desportivas no Reino Unido, a Eleven Sports está em risco de fechar, avança a imprensa britânica.

A Eleven Sports, que em Portugal assegurou os direitos de competições desportivas como a Champions, está em risco de fechar no Reino Unido por falhas na distribuição e perdas crescentes, avançou o The Daily Telegraph.

Para além da Ultimate Fight Championchip (UFC), a Eleven Sports tinha garantido os direitos de transmissão no Reino Unido da espanhola La Liga e da italiana Série A. Em Portugal, a operadora tem contratos para transmitir a Liga dos Campeões, a alemã Bundesliga, a Ligue 1, a Premiership, a Youth League, a belga Liga Pro e também a espanhola a La Liga, para além dos desportos de combate e jogos da NFL (futebol americano).



Segundo a publicação britânica, a Eleven Sports está em risco de terminar a operação que tem em "terras de Sua Majestade" depois de a competição de artes marciais mistas UFC ter accionado uma cláusula que lhe permite cancelar o contrato de exclusividade, o qual deveria ter início em Janeiro. Paralelamente, as perdas têm vindo a acumular-se.

Conversações com outros parceiros estão a decorrer, com a intenção de salvar o negócio. A Eleven Sports está à procura de "formas de reestruturar os acordos existentes para que o actual serviço de transmissão continue", afirmou fonte oficial.



"Sem acordos com as plataformas existentes, ao mesmo tempo que enfrentamos desafios de pirataria, as actuais dinâmicas de mercado tornam o Reino Unido e a Irlanda países muito hostis a novos operadores", explicou ainda a Eleven Sports.



Ainda de acordo com o Telegraph, as apenas 50.000 subscrições que a empresa conseguiu reunir no Reino Unido entregam 300.000 libras por mês à Eleven Sports, o equivalente a cerca de 334.000 euros.



A Eleven Sports é controlada pelo dono do clube inglês Leeds United, Andrea Radrizzani.